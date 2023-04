Accord sur une garantie de revenus pour les livreurs des plateformes, une première en France

C'est une "révolution" pour les syndicats, une "réelle avancée" pour le ministre du Travail et en tout cas une première pour le secteur en France. Plusieurs accords ont été signés jeudi 21 avril entre les plateformes de livraison (du type Deliveroo ou Uber Eats) et les instances représentatives des livreurs. Les deux principaux étant un revenu minimal horaire de course à 11,75 euros et la fin des déconnexions arbitraires des comptes.

Cette garantie d'un meilleur salaire est un combat de longue date pour ces travailleurs indépendants. Un accord similaire avait été acté en janvier 2023 pour les VTC (voiture de transport avec chauffeur). "C'est un gain immédiat pour les livreurs, dont 20% au moins sont en dessous de ce seuil", a salué à l'AFP Grégoire Leclercq, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs (FNAE), qui a signé ce premier accord.

Il manque une signature

Cet accord sur la garantie de revenu ne s'applique pas encore. Il manque la validation d'une instance représentative. La Confédération générale du travail (CGT) n'était pas présente à la signature de ces trois accords, notamment en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites, a déclaré à l'AFP Ludovic Rioux, de la CGT Transports. "Quand il n'y a pas de commandes, il n'y a pas de revenu minimum" et donc "le temps d'attente des livreurs n'est pas comptabilisé, ce qui est un vrai sujet", a dénoncé Ludovic Rioux.

L'Union-Indépendants réserve encore sa réponse. Le syndicat doit se prononcer avant le 5 mai après avoir consulté ses adhérents.

Fin de la désactivation arbitraire des comptes, "une révolution"

Mais l'accord le plus important survenu jeudi, selon des livreurs rencontrés par franceinfo , porte sur un meilleur encadrement des désactivations de leur compte. Concrètement, au lieu de voir son compte livreur être désactivé après un désaccord avec un client, l'auto-entrepreneur devra être informé de la survenance d'incidents par la plateforme et il pourra "se défendre et contester les motifs" de la déconnexion, détaille la FNAE. Le livreur pourra aussi signaler lui-même des incidents avec des clients. Enfin, détail important, ces désactivations de compte étaient faites par automatiquement sur certaines plateformes. Désormais, cette décision devra être prise "par une personne physique et non un algorithme", ajoute la FNAE. "C'est une vraie révolution pour les livreurs", analyse au micro de franceinfo Fabian Tosolini, du syndicat Union Indépendants.

Le dernier accord, sur le dialogue social, va "renforcer les moyens des représentants et la qualité du dialogue social", s'est félicitée l'Association des Plateformes d'Indépendants (API), qui réunit dans sa commission livraison Deliveroo, Uber Eats et Stuart.