Accord signé au département de l'Ardèche : 5 jours de congés en moins pour les agents

Par Florence Beaudet, France Bleu Drôme-Ardèche

La CFDT et FO ont validé ce vendredi l'accord sur le temps de travail pour remonter aux 35 heures. Seule la CGT a voté contre. Les 2000 agents du département de l'Ardèche travailleront quatre minutes de plus par jour et perdront cinq jours de congés.