Accord signé entre Whirlpool et Nicolas Decayeux pour la reprise de l'usine d'Amiens

Whirlpool et Nicolas Decayeux ont signé ce mardi midi l'accord qui officialise la reprise du site d'Amiens par l'industriel Abbevillois

C'est désormais officiel et signé, la société WN de Nicolas Decayeux va développer une activité industrielle sur le site de l'usine Whirlpool d'Amiens. France Bleu Picardie révélait cette possibilité de reprise dès le 7 juin dernier. Le projet de ré-industrialisation de la société WN a reçu "l’aval des instances représentatives du personnel de Whirlpool et des autorités locales" précise WN dans un communiqué.

Implantation dès ce mois de Septembre

Nicolas Decayeux, Abbevillois, dirigeant de la société WN, Président du Holding Financier du Groupe Decayeux, leader européen de boîtes aux lettres en métal , implantera progressivement ses activités sur le site à partir de septembre 2017, parallèlement aux activités de production de Whirlpool jusqu’en juin 2018, selon l’accord convenu entre les parties. Juin 2018 c'est la date de fermeture de l'usine de sèches linge, annoncée par Whirlpool au mois de janvier. La production va être délocalisée en Pologne.

2 activités sur le site

Toujours selon le communiqué de WN, 2 productions sont prévues sur le site de 57 000 m². Une première activité baptisée WN Full Time Service : activité industrielle propre de la société WN pour la fabrication de chargeurs pour véhicules électriques et de casiers intelligents réfrigérés destinés aux marchés de la santé, de l’alimentaire, de la restauration et de l’agriculture. Début de la production au premier semestre 2018 avec un premier investissement de 5 millions d'euros prévu d'ici la fin de l'année. L'autre activité appelée WN Open Factory est un modèle innovant de site de production collaboratif pour les TPE/PME des secteurs de l’équipement, de l’aménagement et du mobilier urbain. Ce cluster industriel s’inscrit dans une démarche écoresponsable de production 100 % française. L’objectif est de mutualiser les capacités de production, mais également les ressources de conception, de démarche qualité et de supply chain afin de créer un incubateur industriel régional

L’implantation des activités WN prévoit à terme la création de 277 emplois sur le site. Dans un premier temps Nicolas Decayeux devrait embaucher une centaine de salariés de Whirlpool sur les 286 de l'usine de sèche linge.

"L'expérience des hommes et des femmes de Whirlpool"

Nicolas Decayeux précise dans le communiqué de WN qu'il est heureux de porter un projet capable de dynamiser l’activité industrielle locale et de pérenniser le savoir-faire des équipes Whirlpool - ‘’Les activités WN Full Time Service et WN Open Factory permettront d’apporter de l’innovation au coeur de l’outil industriel tout en s’appuyant sur l’expérience et les compétences des femmes et des hommes de l’entreprise. Les équipes sont d’ores et déjà mobilisées vers cet objectif et plusieurs partenaires sont à nos côtés pour partager cet ambitieux projet’’.