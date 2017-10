Accord sur travailleurs détachés : Un "moment historique" pour Elisabeth Morin-Chartier

Elisabeth Morin-Chartier, voulait un moment historique pour l'Europe sociale et "c'est le cas". Pour la députée européenne de l'ouest, "l'Europe est au rendez-vous de la prise en compte des citoyens européens à travers l'emploi".

"Nous avons enfin, avec cet accord, mis le socle de l'Europe sociale". Le principe de cet accord tient en une formule : A travail égal salaire égal sur un même lieu de travail. Pour Elisabeth Morin-Chartier, "c'est la fin du dumping social, la fin de la concurrence déloyale entre les entreprises." La députée européenne compare les feuilles de paie. "Quand vous regardez aujourd'hui celle d'un travailleur national et celle d un travailleur détaché, le salaire minima est le même mais le travailleur national a, en plus, des primes de froid, de pénibilité, de risque, des tickets restaurants et là le travailleur détaché les aura".

Elisabeth Morin-Chartier, co-rapporteur de la directive sur les travailleurs détachés au Parlement européen se félicite que le texte du parlement aille "plus loin que le texte du conseil dans le respect des accords collectifs ou les accords de sous traitance". Quant à la question de la durée, la députée européenne estime que "ce n'est absolument pas le point le plus important car quand on regarde sur le terrain les contrats sont en moyenne de 33 jours".

