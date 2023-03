Accord trouvé entre les femmes de ménage de Civaux et la direction d'Elior

Le conflit social durait depuis plus de deux mois. Ce mardi 21 mars, un accord entre les femmes de ménage de la centrale de Civaux et la direction de l'entreprise Elior a finalement été trouvé. Sur la vingtaine de salariés employés par la société, neuf avaient décidé de se mettre en grève pour demander notamment des hausses de salaires.

Des hausses qui n'atteignent pas les espérances des grévistes : sur la revalorisation de 200 euros brut qu'elles demandaient, elles auront finalement obtenu une prime exceptionnelle de 500 euros, et deux primes mensuelles de 33 euros brut, l'une pour la pénibilité, l'autre pour leur non-reclassement dans les grilles de salaire. Leur bras de fer leur a également permis d'arracher le passage de CDD à des CDI pour quatre d'entre elles.

Pour Marie Agnès Massonnaud, l'une des femmes de ménage de la centrale, c'est une belle victoire. Même si c'est moins que ce qu'elles demandaient : "Il fallait qu'on sorte du conflit à un moment ou à un autre, et c'est vrai que par rapport à la branche de nettoyage, ce qu'on a obtenu c'est pas mal. Autant sortir la tête haute, on sort quand même avec quelque chose, c'est du positif".

Un rôle dans l'organisation du travail

Les salariés d'Elior ont également réussi à obtenir de leur direction de devenir parties prenantes de leur organisation du travail. Désormais, les employés auront leur mot à dire concernant le temps et le matériel nécessaires pour les tâches qu'ils ont à accomplir. Les femmes de ménage seront de retour au travail lundi 27 mars prochain. Une aventure qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier : "pour la petite anecdote, on a créé un groupe sur WhatsApp, on a mis plein de photos, de messages. Dans les jours à venir je vais faire certainement un petit book qui relate nos 71 jours de grève".