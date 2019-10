Accords de pêche avec les îles anglo-normandes : "Tout faire pour que les choses ne changent pas" après le Brexit

Cherbourg, France

L'unité était clairement affichée lors du sommet des îles anglo-normandes organisé à la Cité de la mer de Cherbourg-en-Cotentin, vendredi 4 octobre 2019. Que ce soient les représentants de ces îles ou ceux de la Manche et de la Normandie, tout le monde est dans le même bateau, à savoir le flou autour du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est prévue pour le 31 octobre mais difficile de savoir si ce sera avec ou sans accord et depuis plus de trois ans, l'incertitude règne.

C'est donc ce Brexit qui a monopolisé les échanges lors du sommet car il risque d'avoir des conséquences sur les relations entre les deux parties, notamment sur la pêche. Mais les participants l'assurent : ils feront tout pour conserver la plus grande stabilité possible.

La pêche, au cœur des discussions

"Le point positif de cette rencontre est d'entendre de la part des responsables politiques de Guernesey et de Jersey leur volonté de faire en sorte que les choses ne changent pas, indique Marc Lefèvre, président du Conseil départemental de la Manche. C'est-à-dire que nos pêcheurs puissent continuer à bénéficier de l'accès aux eaux territoriales dans les conditions qui sont fixées aujourd'hui et que les pêcheurs anglo-normands puissent continuer à venir dans nos ports." Pour ce dernier point, certaines conditions seront à préciser, notamment les inspections vétérinaires, uniquement pour les produits transformés et non pour la débarque. Mais déjà, "Jersey a pris un engagement pour participer financièrement aux installations".

Pour réussir à conserver les échanges tels qu'ils sont aujourd'hui, les représentants anglais et français ont décidé de demander à l'Union européenne, et particulièrement à la France et au Royaume-Uni, de leur déléguer la définition des accords de pêche dans la zone après le Brexit. "Ce qui compte, c'est qu'en cas de hard Brexit, on ne remette pas tout en cause, souligne le président de la Région Normandie, Hervé Morin. Il faut que, dans un premier temps au moins, les choses restent en l'état. Personne n'a intérêt à ce qu'on entre dans une confrontation, dans une période qui s’avérera déjà très compliquée."

Trouver des accords

Il y a deux situations différentes : celle de Jersey où il existe les accords de la Baie de Granville signés en 2000 et pour laquelle les élus souhaitent rester sensiblement sur la même ligne ; et celle de Guernesey où il n'y a pas d'accord écrit. "Notre souhait est que l'UE, la France et le Royaume-Uni nous délèguent la possibilité de décider de la façon de gérer la pêche sur ce territoire. L'idée est d'aller vers un accord type Baie de Granville", précise Marc Lefèvre, avec toujours la préoccupation de préserver la ressource."

C'est en effet l'un des enjeux de ces accords. "On ne veut pas que les gros bateaux britanniques viennent dans nos eaux car on veut conserver durablement nos ressources", explique Jonathan Le Tocq, ministre des Affaires étrangères de Guernesey.