"On a aucune aide financière" raconte une infirmière qui accueille neuf Ukrainiens à Apt

Plus de 350 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Vaucluse. Une infirmière d'Apt accueillie cinq mamans et leurs quatre enfants depuis début mars. Elle raconte les difficultés financières que cela représente sans aide ni de l'Etat, ni de sa mairie.

Après le début de la guerre en Ukraine, l'élan de solidarité envers les réfugiés s'est constitué partout en France. En Vaucluse, plus de 350 réfugiés ukrainiens ont été accueillis. Armelle Adamczyk, infirmière libérale de 54 ans, héberge chez elle, à Apt, quatre mamans ukrainiennes et leurs cinq enfants depuis le début du mois de mars. Elle vit dans une maison de 200 mètres carré avec sa fille. Elle a largement la place pour les accueillir.

Sauf que neuf personnes en plus à la maison, ça veut aussi dire une facture d'eau et d'électricité qui augmente. "De deux au quotidien, on est passé à onze. Donc les douches tous les jours c'est onze. Pareil pour l'électricité et les courses." Même si les Restos du Cœur nourrissent en grande partie ces réfugiés, elle doit tout de même faire des courses d'appoint. Sans compter le chauffage : "j'ai dû le remettre en route parce qu'ils étaient épuisés et avaient froid. J'ai racheté une cuve de fioul alors que je ne comptais pas en prendre avant l'hiver prochain."

"Quand vous accueillez un Ukrainiens, vous vous débrouillez. Vous n'avez rien" - Armelle Adamczyk, qui héberge neuf réfugiés ukrainiens à Apt

Armelle Adamczyk a demandé une aide financière à la mairie d'Apt et à la Préfecture du Vaucluse. Elle lui a été refusée. "Je ne demande rien pour le loyer, juste d'avoir de quoi subvenir aux charges supplémentaires qui incombent à l'hébergement d'Ukrainiens." Elle a effectué toutes les démarches possibles mais : "on m'a répondu que rien n'était prévu pour ceux qui hébergent en France. Quand vous accueillez un Ukrainiens, vous vous débrouillez. Vous n'avez rien."

Difficulté à trouver du travail

Les mamans accueillies par cette Aptésienne voudraient trouver un travail pour l'aider financièrement. Sauf qu'en n'ayant pas le permis, c'est compliqué. "Elles sont dépendantes de moi et comme je travaille, je ne peux pas les amener partout. Il n'y a pas de bus là où on vit" explique Armelle Adamczyk.

En plus, elles ne parlent ni français, ni anglais. "Il faut forcément un travail manuel . En usine, il y a un protocole de sécurité, elles ne peuvent pas y être embauchées. On se rabat sur du ménage dans les hôtels et les restaurants, on croise les doigts." D'ici la mi-mai, elles pourront au moins alléger le tarif des courses. L'Etat leur permettra de dépenser 17 euros par jour dans des magasins alimentaires. Mais en attendant, tout est à la charge des hébergeurs comme cette infirmière libérale.

Armelle Adamczyk a essayé d'ouvrir une cagnotte participative mais elle a été bloquée. Pour toute aide individuelle, il faut la contacter par mail à m_adamczykarmelle@orange.fr