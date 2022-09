Accusé d'instrumentaliser la précarité étudiante, le Crous de Strasbourg annule un jeu pour gagner des repas

Face à la polémique, le Crous de Strasbourg et Espace Avenir annulent leur jeu concours pour gagner deux mois de repas gratuits dans les restaurants universitaires. "Face aux réactions suscitées, le Crous de Strasbourg et Espace Avenir, service d’orientation et d’insertion professionnelle de l’Université de Strasbourg, ont décidé de mettre fin au concours organisé cette semaine sur leurs réseaux sociaux respectifs", peut-on lire notamment sur le compte Instagram du Crous.

Le jeu, lancé le lundi 19 septembre, a provoqué une avalanche de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, accusant le Crous de faire de la précarité étudiante un jeu. Les deux organismes soulignent n'avoir voulu en aucun cas instrumentaliser la précarité étudiante. "Si ce concours vous a laissé croire le contraire, veuillez nous en excuser" peut-on lire dans les posts sur les réseaux sociaux.

Le Crous rappelle que le jeu avait été lancé avec Espace avenir, un service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université de Strasbourg dans le but de faire connaitre les deux organismes et les aides et services qu'ils proposent aux étudiants.