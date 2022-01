Acetu corsu, une nouvelle génération de vinaigres corses

Acetu corsu Aceteria e loghje est né il y a 5 ans, dans un vignoble de la plaine orientale. 22 hectares entre Aleria, Bravone, et Linguizetta . Avec son associée, Emilie Raffalli est partie d’un constat: il n'y avait pas de vinaigre haut de gamme fabriqué en Corse, en dépit d'un vignoble très varié, et capable de produire un vin de grande qualité.

Acetu corsu - Acetu corsu

Le produit a donc été élaboré selon une méthode traditionnelle dite d' Orléans. La méthode se distingue des techniques industrielles car elle utilise une fermentation naturelle dite de surface, aucun ajout de bactéries acétiques pour accélérer le processus d'acescence n'est fait, ni aucun brassage. Il est obtenu par acescence naturelle, la fermentation se développant en fût de chêne non ouillé dans un chai aéré.

Acetu corsu - Acetu corsu

À l'issue de trois semaines d'acescence, la moitié du fût originel est reversée dans autre plus petit, le fût originel étant complété et ainsi de suite durant un élevage minimum d'un an qui concentre le vinaigre et développe ses caractéristiques organoleptiques, à l'instar de la solera (aussi appliquée pour le vinaigre balsamique.

Actuellement Acetu corsu produit tous les ans environ 4000 bouteilles de 25 cl, commercialisées à la cave coopérative d’Aleria et dans les épiceries fines, à Versailles, Lille, St Raphael et bientôt Martigues.