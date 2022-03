Achat en seconde main, revente en ligne : la méthode d'une Fegersheimoise pour augmenter son pouvoir d'achat

Alors que la hausse des prix affecte de plus en plus le pouvoir d'achat des Français, toutes les solutions pour faire des économies sont bonnes à prendre. Depuis plus de 20 ans, une mère de famille de Fegersheim achète en seconde main et revend - parfois plus cher - en ligne. Et ça marche.