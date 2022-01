Achats de Noël : la satisfaction des commerçants dans le centre-ville de Saint-Lô

Les sites de vente en ligne n'ont pas qu'à bien se tenir ! En tout cas, les commerçants du centre de Saint-Lô se disent "satisfaits" de ce mois de décembre 2021, où ils ont "bien travaillé". Satisfaits mais également "surpris" car beaucoup ont réalisé un chiffre qui dépasse un mois de décembre habituel, alors même que les achats ont souvent été très tardifs cette année, racontent de nombreux commerçants.

Décembre s'est bien passé. Au début, ça a été un peu calme. Mais on a bien travaillé les quinze derniers jours et surtout la dernière semaine. Il y a eu beaucoup d'achats de dernière minute et les derniers jours ont été vraiment intenses. Mais ça fait partie du jeu ! commente Cathy Legallet de la maroquinerie Le Lézard Vert.

"On a eu beaucoup d'achats les trois derniers jours avant Noël. J'ai eu des clients jusqu'au 24 décembre, au moment de la fermeture. Tout le mois de décembre, on a vu des gens qui cherchaient des idées et ils sont venus à la dernière minute, en disant 'il nous faut ça"", raconte Cyril Guillard, à la tête d'un magasin d''articles de sport.

Même satisfaction à la boutique Des petits bijoux : "A notre grande surprise, le mois de décembre a été long à démarrer mais il s'est bien terminé, y compris avec des achats après Noël. Et notre chiffre continue d'augmenter par rapport aux années précédentes" détaille la vendeuse Elsa Lator.

Elsa de la boutique "Des petits bijoux" : "le mois de décembre a été long à démarrer mais s'est bien terminé". © Radio France - Lucie THUILLET

Peu inquiétés par la concurrence d'internet

En face au Carré Blanc, magasin de linge de maison, novembre et décembre représentent un tiers du chiffre de l'année et le gérant Christophe James est lui aussi content des ventes.

Les deux mois ont été bons. On a des clients fidèles. Et on a aussi des nouveaux clients qui étaient clients internet auparavant visiblement et qui aiment bien revenir en magasin aujourd'hui pour toucher le produit, s'assurer de sa qualité, des coloris également. C'est très satisfaisant.

Nous n'avons pas été touchés par la concurrence d'internet plus que d'habitude, assurent les commerçants rencontrés. Beaucoup se disent confiants pour la suite malgré le contexte sanitaire mais s'interrogent sur l'approvisionnement et les hausses de prix annoncés chez certains fournisseurs.