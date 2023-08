Achats groupés, récup... Comment limiter le coût de la rentrée ? Avec la Confédération syndicale des familles

Dernière ligne droite avant la rentrée pour acheter les fournitures scolaires. Et la facture est salée : quasiment 135 euros en moyenne, selon notre panier France Bleu spécial rentrée. "Cette année, beaucoup de familles ont trié les restes de l'année précédente et réutilisé ce qui pouvait l'être", explique Annie Giroud, administratrice de la Confédération syndicale des familles en Isère, invitée de France Bleu Isère ce jeudi 31 août.

Une distribution de fournitures scolaires à la Villeneuve

"Malgré les aides de l'Etat, des familles ont du mal à joindre les deux bouts", confirme Salah Fouatih, étudiant originaire de la Villeneuve à Grenoble, et fondateur de l'association "Ambitions Grenoble". Il organise demain devant l'espace jeunesse Arlequins une distribution de matériel scolaire à destination des familles précaires.

"On se bat depuis plusieurs années pour obtenir une augmentation de l'allocation de rentrée scolaire", explique aussi Annie Giroud, "et surtout une modulation plus importante. Car aujourd'hui, entre un enfant de six ans et un jeune de 18 ans, l'allocation n'évolue que de 9%. Or le jeune de 18 ans coûte 3 fois plus cher".