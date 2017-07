Achats sur internet : par où passe votre colis avant d'arriver chez vous ?

En quelques clics aujourd'hui on peut faire des achats sur internet et les recevoir chez soit. Mais savez-vous par où passe vos colis ? Quelle est la chaîne logistique mise en place pour vous apporter à votre domicile, vos chaussures, meubles ou livres ? Exemple sur le site de DHL Expres au Havre.

Les achats sur internet ont explosé depuis quelques années. En ce moment, ce sont les soldes et donc la pleine saison de distribution de colis (avec Noël). La société DHL Express (propriété de la poste allemande) a deux agences chez nous : une à Petit Couronne, près de Rouen qui gère aussi les colis sur le département de l'Eure et une à Harfleur près du Havre. Ces deux agences viennent de déménager, désormais trop à l'étroit dans leurs locaux car entre 2015 et 2016 DHL Express a affiché +8% de croissance en Normandie.

Il y a vraiment sur les zones rurales une croissance énorme pour les livraisons de colis aux particuliers"

DHL Express traite 1 300 colis / jour sur son site havrais et 1 900 colis / jour sur son site rouennais.