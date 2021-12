Acheter de la seconde main à Limoges pour Noël c'est possible grâce à l'ouverture d'une nouvelle boutique

C'est Nadège Chollat qui est à l'origine du projet. D'habitude elle roule dans une caravane avec sa friperie itinérante "Bonjour Bon Genre" mais sa caravane a été rangée au garage car depuis le premier décembre la jeune femme a élu domicile 3 rue Jean Jaurès à Limoges pour y ouvrir une boutique baptisée "Le marché de Noël de la seconde main".

"Le marché de Noël de la seconde main" sera ouvert jusqu'au 31 décembre © Radio France - Françoise Ravanne

Dans la boutique on trouve des vêtements, des objets, quelques meubles, des disques vinyle ou encore des jouets d'occasion et Nadège Chollat l'assure : "Ce sont des articles qui sont autant utiles et agréables que du neuf , et c'est parfois de meilleure qualité" explique la responsable du magasin qui veut aussi sensibiliser le public à la seconde main.

Une boutique éphémère le temps des fêtes de fin d'année

Nadège Chollat espère que ses articles séduiront en pleine période de Noël. "J'espère que les gens en profiteront pour faire leurs cadeaux". C'est aussi pour cela qu'il y a un espace consacré à des objets de créateurs locaux. On y trouve par exemple des marionnettes ou des bijoux qui sont comme neufs. Mais la jeune femme sensible au "zéro déchets" se fournit aussi auprès des associations comme Emmaüs. Sa boutique reste ouverte tout le mois de décembre mais elle compte bien renouveler l'opération à d'autres moments de l'année.