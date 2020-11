La plateforme "Achetez au Mans" lancée pour les commerçants du centre-ville

Elle est lancée ce jeudi : la plateforme "Achetez au Mans" est en ligne pour permettre de commander en "click and collect" chez les commerçants locaux. Plus d'une centaine de commerçants ont déjà demandé à s'inscrire, pour garder le lien avec les clients pendant le confinement.

Un site unique pour commander chez les commerçants manceaux : c'est l'objectif d' "Achetez au Mans", la plateforme lancée en ligne ce jeudi. Plus de 130 commerçants au total ont déjà demandé à s'inscrire, avec un abonnement d'un montant allant de 25 à 80 euros par mois, selon le nombre de produits qu'ils souhaitent pouvoir ainsi vendre. Une opération qui vise à leur donner du poids pour commander en "click and collect", face aux géants de la vente en ligne.

L'union fait la force

"On peut y trouver aussi bien des produits alimentaires que vestimentaire, _comme si on mettait le centre-ville du Mans sur internet_, lance Jérôme Gréory, dirigeant de Mix Trio qui a conçu la plateforme. Ce sont des commerces locaux qui agissent ensemble, via une plateforme développée par un prestataire local". Les clients peuvent chercher les produits par catégorie ou par boutique. "On peut faire une seule commande auprès de plusieurs magasins à la fois, précise Jérôme Gréory. La plateforme les envoie à chacun ensuite".

Un atout pour Antoine Largeau, gérant de la boutique Slipissimo dans le centre-ville, un des premiers à s'être inscrit : _"_c'est jouer la solidarité et ça donne de la visibilité quand, comme moi, on n'a pas de site internet. C'est super pratique : un client qui a besoin d'un jean le commande chez un commerçant, il peut en même temps commander un slip chez moi... Ça ouvre notre marché à tout le monde".

Le numérique, un pari

Miser sur le numérique en temps de confinement peut-il s'avérer payant ? "Les _nouveaux comportements d'achat se sont révélés d'autant plus pendant le premier confinement_. On veut prendre du temps en regardant sur internet et pas forcément se déplacer, estime le concepteur de la plateforme. Les statistiques montrent qu'il y a une hausse de chiffre d'affaires pour les commerces dans leurs boutiques physiques à partir du moment où ils ont un espace de vente numérique".

Pour les commerçants inscrits, il s'agit de limiter la casse en raison de la fermeture."Les bénéfices ne seront peut-être pas immédiats, mais si ça fonctionne tout de suite, tant mieux !", lance Vincent Letort, patron du Vinyles Store. "Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, mais il faut tenter avec les outils qu'on a, ajoute Antoine Largeau. _Si on ne fait rien, on meurt encore plus_, c'est un petit plus pour montrer qu'on est toujours présent".

Il espère pouvoir sauver 10% de son chiffre d'affaires grâce à la plateforme : "ce serait déjà énorme" selon lui. "Cette market place est une super idée, ça va sûrement compenser certaines pertes, mais on sera à un clic d'Amazon ou Cdiscount, rappelle Vincent Letort. Il faut dire aux gens qu'acheter chez ces concurrents, ça cause du chômage indirect chez nous. _C'est entre les mains du client_".