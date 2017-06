Harmonie, le premier poulain "crowdfunding" de Côte d'Or

Une start-up propose de devenir co-propriétaire d'un cheval grâce au financement participatif. Dans un haras d'Arcelot, le premier poulain "co-partagé" de Côte d'Or a vu le jour au mois de mai.

L'économie participative n'a pas de limites : après la colocation, le covoiturage, les achats groupés, voici le co-partage de... chevaux. L'idée vient de la start-up My Horse Family, basée à Montpellier. Le concept est simple : on choisit parmi les élevages partenaires, et on achète une "part" d'un poulain à naitre. On en devient ainsi le copropriétaire, au prorata des parts acquises. On peut ensuite venir le voir, suivre son évolution et partager ses gains en compétition. A Arcelot, l'élevage de la Licorne, une petite structure familiale, a adhéré à l'idée.

"L'idée est venue du fils de mon entraîneur", confie Daniel Bolotte, l'éleveur. Emballé par le projet, il a décidé de faire reproduire Muse, sa jument de course, avec un cheval de saut d'obstacles. 11 mois plus tard, Harmonie voit le jour.

Harmonie d'Arcelot est le premier poulain de Côte d'Or né grâce au #crowdfunding avec #MyHorseFamily. Reportage à suivre! pic.twitter.com/ZtRpapLOUP — FBleu Bourgogne (@bleubourgogne) June 14, 2017

Sur le site internet de My Horse Family, trois personnes adhèrent au projet : un habitant du village, une personne de Saône-et-Loire et une autre de Valence. Ils achètent chacun une part de 250 €. Daniel Bolotte, lui, conserve le reste et demeure donc le principal propriétaire.

"Mais je reste ouvert et à l'écoute. Chaque co-propriétaire est informé, il aura des photos, des vidéos, sera accueilli à chaque fois qu'il le souhaitera. Nous organiserons de repas, etc. Et nous avons choisi le prénom ensemble : il y avait Hollie, Hermione.. Et Harmonie a été retenu par tous."

"Beaucoup sont passionnés mais n'ont pas les moyens"

En revanche, il n'est pas prévu que les co-acheteurs montent la jument, puisqu'elle est destinée à la compétition. Mais selon l'éleveur, ce n'est pas un frein aux acheteurs. "Beaucoup de gens sont passionnés, aimeraient avoir un cheval, ne serait-ce que pour le brosser et le regarder... Mais ne peuvent pas, faute de moyens." Pas étonnant lorsque l'on sait que l'entretien d'un cheval coûte en moyenne 300 € par mois (sans compter la location d'un entraîneur, si besoin !). Avec la formule My Horse Family, les acheteurs n'ont dépensé que 250 € au total.

Harmonie et Muse dans leur pré. © Radio France - Lisa Guyenne

"Pour moi, la rentrée d'argent permet d'amortir le coût de la naissance", affirme Daniel Bolotte. "Mais ce n'est pas une question d'argent. Je pense que chacun, dans sa vie, a besoin d'un dérivatif. Quelque chose qui procure du plaisir et qui fasse sortir de son quotidien. Le cheval est un bon moyen de s'évader et je pense que cela apportera beaucoup de bonheur aux co-propriétaires."

Daniel Bolotte compte bien renouveler l'expérience avec d'autres poulains à naître. Quand à la petite Harmonie, elle grandira tranquillement, et devrait commencer les compétitions d'ici quatre ans.

Si l'aventure vous tente vous pouvez vous rendre sur le site de Myhorsefamily, à l'adresse elevage-collaboratif.com