Achetezàfeurs.fr : une vitrine sur internet pour les commerces de Feurs

Feurs, France

Il n'y a pas qu'Amazon pour faire du e-commerce : à Feurs, les magasins de la ville sont répertoriés sur le site achetezàfeurs.fr, où l'on peut passer commande. Le site, géré l'office du commerce et de l'artisanat de Feurs, a ouvert en décembre 2018 et environ 70 commerçants publient régulièrement leurs produits en ligne.

L'adhésion coûte 15 euros par mois pour les commerçants qui veulent apparaître sur le site. Un prix dérisoire pour Sébastien Meyriau, le président de l'association des commerçants de Feurs, et gérant d'une quincaillerie dans le centre-ville. Et surtout un bel avantage pour des commerçants qui n'ont pas toujours le budget suffisant pour avoir leur propre site en ligne : "Si on veut aujourd'hui, la même chose de manière indépendante, c'est entre 150 et 200 euros par mois. Aujourd'hui, Internet est incontournable et c'est dans la tendance du temps. C'est un outil qui nous a été mis à disposition à un prix très intéressant."

Au-delà du prix, c'est aussi le concept qui a séduit la plupart des commerçants. Quand on lui a proposé d'adhérer, Coralie Reynaud, qui tient une épicerie n'a pas hésité une seule seconde : "C'est une très bonne idée de regrouper tous les commerçants, pour que la clientèle puisse voir ce qu'il y a sur le secteur de Feurs et qu'elle puisse imaginer de consommer local".

Une vitrine en ligne

Pour l'instant, le site a enregistré environ 3 000 visites depuis le lancement. Une dizaine de commande ont été passés, mais les commerçants ne tirent pas de bilan hâtif. Les foréziens ne sont pas encore tous au courant de l'existence de cette plateforme, ou ils ne l'utilisent pas. Mais le site permet quand même de leur donner une vitrine sur internet. Dans sa boutique de prêt-à-porter, Sylvie Raynaud s'en est déjà rendue compte : "Des clients ont cherché des marques, et _par la géolocalisation, elles sont tombées directement sur ma boutique et ensuite elles sont venues en boutique_, donc je suis ravie de ce nouveau concept".

Le site répertorie les magasins de vêtements, de décoration et d'alimentation, ou même des services, comme des assurances, des annonces immobilières et des artisans locaux.