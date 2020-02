La menuiserie Acibois près de Caen en passe d'être sauvée ?

Mouen, France

"On s'était dit au revoir avec les salariés quand une heure après , j'ai reçu un message" Emu Harold Stettler le PDG d'Acibois espérait ce qu'il considérait comme un possible miracle . Il y a une semaine, le tribunal de commerce de Caen prononçait la liquidation du menuisier qui aura 90 ans cette année et l'entreprise devait définitivement fermer ses portes ce mercredi 12 février 2020. Dès mardi , le président de Région Hervé Morin avait adressé un SMS au dirigeant du crédit-bailleur BPI pour lui faire savoir " qu'il était impensable de laisser tomber une entreprise normande pour des raisons financières". Sans réponse " convenable " de la banque, la région a donc fait appel à la Shéma , société d’économie mixte de dimension régionale avec l'ADN , l'Agence de Développement de Normandie , pour reprendre le bâtiment industriel aux crédit-bailleurs et le louer au groupe Millet, le repreneur . Dans cette opération la Région se substitue donc à la Banque Publique d'Investissement. Reste à convaincre maintenant les crédits-bailleurs et le repreneur d'accepter le montage.

Le tribunal de commerce de Caen qui a réuni en urgence le PDG d'Acibois et son représentant des personnels Vincent Leneveu hier après- midi , a mis sa décision d'accorder un mois supplémentaire pour finaliser les différentes offres , en délibéré pour la soirée ou jeudi matin. Acibois emploie 40 salariés qui vont devoir encore patienter avant de savoir si vraiment leur entreprise et leurs emplois seront sauvés.