Acigné : le maire Olivier Dehaese s'attend à un doublement des factures d'électricité et de gaz pour 2023

Face à la flambée des prix de l'énergie, les communes doivent se serrer la ceinture. Pour en parler, Olivier Dehaese, le maire d'Acigné et vice président climat et énergie à la métropole de Rennes était l'invité de 7h45 ce mercredi.

France Bleu Armorique : Comme les particuliers ou les entreprises, les collectivités locales voient leur facture d'énergie s'alourdir. De combien vos dépenses énergétiques ont-elles augmenté dans votre commune ?

Olivier Dehaese : Pour 2022, notre facture d'électricité a augmenté de 50% et pour 2023, on s'attend à des factures d'électricité et de gaz multipliées par deux. Pour la ville d'Acigné, ça représente autour de 300.000 euros supplémentaires dans le budget. Si on regarde pour Rennes Métropole, c'est plusieurs millions d'euros supplémentaires à cause de l'augmentation des factures d'énergie.

France Bleu Armorique : Cela a-t-il déjà des conséquences sur les administrés avec des services publics détériorés par exemple ?

Olivier Dehaese : Il n'y a pas encore de conséquences à Acigné puisqu'on est encore sur des prix du gaz d'un ancien marché, donc ils sont relativement bas. Après, on réfléchit à essayer d'adapter au mieux les services, c'est-à-dire à régler les consignes de chauffage dans les bâtiments au plus juste. On va aussi sans doute appeler les usagers à faire des efforts, en particulier les associations qui utilisent les salles, à leur demander de nous signaler quand elles ne sont pas dans les salles pour qu'on ne chauffe pas pour rien. Et puis, je sais qu'un certain nombre d'autres communes, par contre, ont des difficultés déjà et commencent à songer à renoncer à l'ouverture d'un certain nombre de services comme les piscines par exemple.

France Bleu Armorique : D'autres services publics pourraient-ils être impactés à l'avenir ?

Olivier Dehaese : On a déjà commencé côté Rennes Métropole, qui gère l'éclairage public. Elle a essayé d'envisager des extinctions dans la nuit sur un certain nombre de quartiers. On l'a expérimenté dans plus de 30 communes de la métropole cet été, avec un non-allumage de l'éclairage public en juillet et août. Et puis, on a une réflexion sur le changement des horaires d'éclairage à partir du mois de novembre dans la plupart des communes, avec bien sûr moins d'heures d'éclairage, ce qui permettra une diminution de la facture d'électricité relativement conséquente.

France Bleu Armorique : Au-delà des mesures d'urgence, de quels leviers d'action disposez-vous sur le long terme ?

Olivier Dehaese : Je vois deux leviers principaux d'action. Le premier, parce que les bâtiments publics pèsent lourd dans la facture, c'est de faire de la rénovation de ces bâtiments publics. Certains ont déjà commencé, il y a des travaux en cours dans l'école élémentaire. Ils se terminent fin décembre, avec une isolation par l'extérieur. Il faut inviter l'ensemble des communes à réfléchir à la rénovation de leur patrimoine. Mais c'est forcément des mesures de moyen à long terme puisque des travaux conséquents ne se font pas en quelques semaines. Il faut bien préparer le projet. Il y a un certain nombre de possibilités d'aides. Et du côté du Syndicat départemental d'énergie, on réfléchit à la mise en place d'un service d'aide aux communes. Le deuxième aspect, qui est de moyen long terme et qui doit pouvoir aider, c'est le développement de la production d'énergies renouvelables sur les bâtiments publics, en particulier avec du photovoltaïque par exemple, et de pouvoir auto consommer l'électricité. Ce sera autant de réduction sur les factures puisque toute l'électricité consommée sera auto consommée. Aujourd'hui, les coûts de production d'électricité renouvelable en photovoltaïque sur des toitures de nos bâtiments publics est plus bas que les prix du marché de l'électricité. Donc on a un intérêt économique à le faire, mais cela prend quelques mois.