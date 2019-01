Acte 11 des gilets jaunes : 400 manifestants à Nancy

Par Mohand Chibani, France Bleu Sud Lorraine

Alors que le rassemblement régional des gilets jaunes était prévu à Longwy dans le Pays Haut, entre 300 et 400 gilets jaunes ont choisi Nancy pour manifester.Les slogans restent les mêmes "Macron démission" et "On veut le RIC".