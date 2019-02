Acte 13 : les gilets jaunes de la région se rassemblent à la frontière italienne

Nice, France

Sur la carte donnée par les organisateurs, les villes s’enchaînent : Dignes, Avignon, Toulon etc. La manifestation se veut régionale. Vendredi soir, un peu moins de 500 personnes disaient vouloir participer à l'événement sur Facebook. Le point de rendez-vous est à Nice, à 11 heures, sur le parking de l'Allianz Riviera. Mais ensuite, départ pour la frontière italienne, où les gilets jaunes se sont déjà rendus deux fois.

"On n'y va pas pour bloquer, mais pour se montrer" explique une militante du collectif organisateur. "On ne veut pas bloquer les voitures, peut être les camions, ça dépendra. Après, comme on n'a pas de mot d'ordre, pas de chef, on ne garantis rien."

Une figure des gilets jaunes

Parmi les militants présents, une figure du mouvement sera là : Maxime Nicolle. "Il est médiatisé, il attire du monde, mais ce n'est pas notre chef, on garde notre libre arbitre" explique une gilet jaune. Maxime Nicole, aussi connu sous le nom de Fly Rider, a rencontré vendredi des militants italiens, à San Remo.

Des manifestants de part et d'autre de la frontière

Des militants italiens devraient se joindre à la manifestation demain. Les gilets jaunes espère une convergence de la contestation de part et d'autre de la frontière. "On a le même mot d'ordre : plus de justice sociale" poursuit le collectif "Résistance 06".

D'autres manifestations sont prévues samedi : à Nice, la traditionnelle marche partira à 11 heures de Garibaldi. Elle devrait rejoindre à 14 heure la marche prévue à la gare Thiers.