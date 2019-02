Acte 14 des gilets jaunes: nouveau samedi de manifestation à Bordeaux

Bordeaux, France

Gilets jaunes, acte 14 : comme tous les samedis depuis la mi-novembre, Bordeaux s'apprête à vivre une nouvelle après-midi de contestation. Sur les réseaux sociaux, un appel est lancé pour que les manifestants de toute la région se retrouvent à 13h, place de la Bourse.

Comme d'habitude, cette manifestation n'est pas déclarée en préfecture, et comme d'habitude, le parcours du défilé n'est pas annoncé. Dans un communiqué publié jeudi, la Préfecture de Gironde faisait état d'une rencontre la veille en fin de journée d'une rencontre entre la directrice de cabinet du préfet, Jean-Louis David, adjoint au maire de Bordeaux, et de représentants des gilets jaunes de la Gironde.

Ces derniers ont expliqué qu’ils travaillent à un projet de parcours clôturé par un événement visant à éviter les violences dans le centre-ville de Bordeaux en fin de manifestation. - communiqué de la Préfecture de Gironde

Des sites de la mairie fermés, comme chaque samedi

De son côté, la mairie de Bordeaux renouvelle les mesures qu'elle prend désormais tous les samedis.

Sont fermés les services de la mairie (dont le service de l'état civil de l’hôtel de ville), le Jardin de l’hôtel de ville, le square Vinet, le cimetière de la Chartreuse, la Parentèle, le musée des Beaux-arts et Théâtre L'Inox.

Mouvements sociaux - mesures préventives

En raison des événements survenus ces dernières semaines, des mesures préventives sont prises pour la journée du samedi 16 février.



👉 https://t.co/UPTZvSSpNJpic.twitter.com/IxAin5jlmt — Bordeaux (@Bordeaux) February 15, 2019

Un certain nombre de sites voient également leurs horaires modifiés : le Musée d'Aquitaine, le Musée des arts décoratifs et du design et l’espace Saint-Rémi sontouverts de 10h à 13h, la Galerie des Beaux-arts de 11h à 13h, lespace Bordeaux Patrimoine Mondial (CIAP) place de la Bourse de 9h à 13h. Les visites du Grand-Théâtre/Opéra de Bordeaux sont maintenues uniquement le matin.

La mairie donne également des consignes de prudence : les riverains du centre-ville de Bordeaux sont invités à rentrer leurs bacs de déchets ménagers dans les immeubles pour ne pas risquer leur détérioration. La Ville de Bordeaux recommande également aux commerçants une grande vigilance.

Le tramway interrompu dans l'hyper-centre dès 13h30

Dès 13h30, la circulation des trams est interrompu pour le Tram A Stalingrad et Mériadeck, pour le Tram B entre Quinconces et St Nicolas et pour le Tram entre Gare St-Jean et Quinconces. Une douzaine de lignes de bus sont également déviées dans l'après-midi.