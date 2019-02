EN DIRECT - Acte XV des Gilets Jaunes à Clermont-Ferrand ce samedi

Clermont-Ferrand, France

10h 30 : Les contrôles des gendarmes et de la police se poursuivent autour et à l'intérieur de Clermont-Ferrand. La gare SNCF et la gare routière -déplacée au Brezet- font l'objet d'une surveillance accrue. Le péage de Gerzat, à l'entrée de la ville, est aussi très contrôlé. Pour cette journée qui s'annonce comme exceptionnelle, les forces de l'ordre locales ont reçu le renfort d'un escadron de gendarmes mobiles et d'une compagnie de CRS.

Pas de tramway, ni de bus à Clermont-Ferrand ce samedi © Radio France - Maud Calvès

10h : Déja des interpellations "préventives" en zone gendarmerie et police. En zone police, deux personnes seraient en garde à vue au commissariat central. Elles auraient été interpellées avec des boules de pétanque ou encore un pied-de-biche.

La préfecture du Puy-de-Dôme est mobilisée bien sûr, et le fait savoir sur son compte twitter @Prefet63:

Manifestation du 23 février > Dans un souci évident de protection des biens et des personnes, des mesures exceptionnelles de sécurité sont mises en place et le centre opérationnel départemental (COD) a été activé à 9h30 par la Préfète https://t.co/4Pl4OFNVuWpic.twitter.com/80VkiIWgvu — Préfète du Puy-de-Dôme (@Prefet63) February 23, 2019

9h 30 : Dans le centre-ville clermontois, quelques passants se baladent sur la place de Jaude. Les Galeries Lafayette sont barricadées avec des vigiles à l'intérieur.

Les Galeries Lafayette © Radio France - Maud Calvès

Le Monoprix, situé derrière la place de Jaude, est, lui, ouvert jusqu'à 19h30 avec trois vigiles à l'intérieur, dont deux qui surveillent les entrées.

La rue Saint Genès © Radio France - Emmanuel Moreau

9h : Tout est calme dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Comme attendu les transports en commun sont à l'arrêt. Les commerces, pour la plupart sont fermés. A la périphérie de la capitale, les contrôles de gendarmes continuent. Depuis vendredi soir, les militaires fouillent les coffres des voitures, prennent en photo les conducteurs et les plaques d'immatriculation. Il y a une quinzaine de points de contrôle. Il y aurait eu quelques interpellations de personnes qui detenaient des boules de pétanque.

Place du 1er mai calme ce matin © Radio France - Emmanuel Moreau

Entre deux et quatre mille personnes sont attendues dans la matinée. Les autorités redoutent la venue de casseurs. Depuis le début de la semaine, les autorités se préparent à une manifestation d'ampleur différente des autres mobilisations des gilets jaunes à Clermont-Ferrand. Mobilier urbain enlevé, renforts de forces de police et fermeture des parking, la venue de casseurs dans le cortège inquiète la préfecture.