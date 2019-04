Acte 23 des gilets jaunes à Montbéliard : les irréductibles gaulois

Montbéliard, France

170 gilets gilets jaunes se sont rassemblés à Montbéliard ce samedi pour le 23e week-end de mobilisation. Ils ont bloqué plusieurs ronds-points du Pied des Gouttes au cours de l'après-midi.

Même si la mobilisation est en baisse, la colère ne diminue pas

Depuis le début du mouvement, aucun débordement ne s'est produit à Montbéliard. Certains manifestants regrettent la baisse de la mobilisation : "C'est vrai qu'il y a moins de monde qu'au début et c'est triste d'ailleurs" déclare Gilbert, un Montbéliardais.

Mais pour ceux qui ont à nouveau répondu présents, la colère est intact. "Ici, il n'y a pas de radicalisation du mouvement, il y a la haine. On a la haine. Vu tout ce qu'il se passe et le gouvernement qui ne bouge pas, la haine ne fait qu'augmenter" affirme Josette, gilet jaune de la première heure, venue d'Héricourt. "Je ne suis pas pour la violence, mais si les gens n'avait rien cassé en Mai 68, on aurait rien obtenu" ajoute Maryse, venue de Bussurel.

Ce samedi, la manifestation s'est déroulée dans le calme sans incident.

Après un bref arrêt à l’entrée de l’autoroute A36 au Pied des gouttes à Montbeléliard, retour vers le rond-point #Acte23#GilletsJaunespic.twitter.com/RSjUMfi8VI — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) April 20, 2019