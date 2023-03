Acte 9 contre la réforme des retraites : une journée noire à Mont-de-Marsan ce jeudi

Ce jeudi 23 mars, 9e journée d'action contre la réforme des retraites, l'intersyndicale landaise veut frapper fort. Après un passage en force (l'utilisation de l'article 49.3), une motion de censure rejetée à neuf voix près, et la prise de parole du président , les syndicats espèrent et attendent plus de monde. Ils ont prévu un programme chargé et espèrent bloquer Mont-de-Marsan.

Le programme dans les Landes

Rendez-vous est donné à 8h dans le sud du département, à Saint-Vincent-de-Paul, à côté de Dax. Un convoi sera ensuite organisé jusqu'à Mont-de-Marsan. C'est ici que les choses sérieuses vont commencer. Défilé à partir de 11h depuis les arènes, avant un "casse-croûte syndical", la formule écrite sur le trac. Une petite pause avant le blocage.

L'intersyndicale a décidé de la même action que la semaine dernière, une opération escargot, mais dans un lieu différent. Cette fois, les syndicats vont investir la rocade montoise à partir de 15h. La circulation risque d'y être très compliquée, la semaine dernière le cortège avait roulé à 30 km/h à peine entre Dax et Mont-de-Marsan. Les organisateurs ne précisent pas combien de temps va durer le blocage.

Une mobilisation jusqu'au bout de la journée

Le programme ne s'arrête pas là. Une fois l'action finie, ceux qui le souhaitent sont invités à revenir aux arènes pour terminer la journée. Les perturbations se concentrent donc sur Mont-de-Marsan pour cet acte 9, "pour le symbole" disent les syndicats, la préfecture des Landes étant la représentation de l'Etat au niveau local. L'intersyndicale landaise se réunira dès ce vendredi matin pour décider de la suite.