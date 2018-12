"Acte IV" des gilets jaunes : la préfecture de l'Yonne mobilise près de 600 policiers et gendarmes

Yonne, France

Dans le cadre des manifestations des gilets jaunes prévues ce samedi 8 décembre, le préfet de l'Yonne mobilise près de 600 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité. Une "mobilisation exceptionnelle", assure un communiqué de la préfecture. Les agents des douanes et de la sûreté ferroviaire seront également engagés pour la sécurisation des déplacements.

La préfecture rappelle que toute manifestation non déclarée est illégale. Que "les violences et dégradations ne seront pas tolérées et feront l'objet d'interventions des forces de l'ordre et d'interpellations".

Consommation d'alcool interdite sur les points de rassemblement

Plusieurs arrêtés, signés vendredi 7 décembre, interdisent :