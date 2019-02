Un Acte XII des gilets jaunes à Avignon plus modéré, certains avaient rejoint Valence

Avignon, France

Les forces de l'ordre avaient une nouvelle fois déployé un imposant dispositif, avec notamment 20 véhicules de CRS et gendarmes mobiles rangés rue de la République. La porte de l'Oulle côté Rhône, théâtre d'affrontements le samedi précédent, était également fortement gardée. Une manifestation s’est quasiment improvisée dans l’après-midi. Une quarantaine de personnes ont fait un aller-retour entre l’hyper-centre et l’hôtel de police. Cette mobilisation est sans commune mesure avec les autres journées du mouvement en Vaucluse.

Le petit défilé de gilets jaunes de retour de l'hôtel de police avant sa dispersion © Radio France - Jean Michel Le Ray

Seul samedi matin, une cinquantaine de gilets jaunes ont dès l'aube pris position au péage de l'autoroute Avignon Nord. Après une petite confrontation avec la gendarmerie, un consensus s’est installé pour une opération péage gratuit qui se sera poursuivie toute la journée dans une ambiance détendue agrémentée comme au début du mouvement par les coups de klaxon d’automobilistes et chauffeurs de camion sympathisants.

Les barrières de l'échangeur Avignon nord lévées par les gilets jaunes dés le tout début de matinée © Radio France - Jean Michel Le Ray

Ces gilets jaunes quitteront un moment le péage à la mi-journée pour aller défiler en face dans les rayons de l'hypermarché Auchan nord le Pontet en chantant comme leurs camarades du centre-ville : « Pour un monde meilleur, nous on est là ».

Le grand rendez-vous était donné sur Valence dés le début de l'après midi

Un appel national avait été lancé aux "gilets jaunes" pour se retrouver à Valence lors de ce douzième samedi de mobilisation. De nombreux vauclusiens avaient fait le déplacement mais d’autres ont dû renoncer en raison des difficultés d’accès instaurées par les autorités. C’était le cas pour plusieurs des manifestants de l’échangeur Avignon Nord.

La manifestation de Valence s'est terminée avant 17h rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Elle a réuni 5 400 manifestants selon le comptage officiel et sous une pluie battante. La préfecture et le parquet ont annoncé ici que 18 personnes avaient été interpellées et plus d'une centaine d'objets dangereux saisis.