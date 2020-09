Action coeur de ville : une déambulation dans le centre de Saint-Lô, d'un chantier à l'autre

Yves Le Breton directeur de l'agence nationale de la cohésion des territoires, le préfet de la Manche et les élus du saint-lois devant la halle et le beffroi de Saint-Lô rénovés en 2019

L'agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est une nouvelle structure qui existe depuis le 1er janvier 2020. Sa mission est de conseiller et de soutenir financièrement les collectivités territoriales dans la réalisation de leurs projets.

Elle suit notamment l'opération "Action coeur de ville" qui consiste à améliorer l'habitat et l'offre commerciale dans 222 villes moyennes, pour essayer de faire revenir de la population en centre-ville et les rendre plus attractives. Dans la Manche, Cherbourg et Saint-Lô bénéficient de ce plan d'investissement public.

La visite à Saint-Lô d'Yves Le Breton, directeur de l'agence nationale de la cohésion des territoires. Reportage. Copier

Les chantiers dans le centre de Saint-Lô

Ce lundi 14 septembre, Yves Le Breton, le directeur de l'ANCT, a déambulé en compagnie du préfet et des élus locaux, dans le centre de Saint-Lô. Une visite rythmée pour visualiser les chantiers de rénovation du patrimoine de la Reconstruction, portés dans le cadre de cette opération.

Certains sont terminés, comme la réhabilitation de la halle et du beffroi ainsi que la médiathèque. D'autres sont en cours, comme le chantier de la salle Beaufils, le centre sportif dont les travaux tardent à démarrer après un appel d'offres infructueux sur le gros oeuvre ou comme la valorisation des îlots du centre-ville, avec tout un travail auprès des propriétaires pour réhabiliter les cours communes.

A Saint-Lô, la salle Le Normandy sera agrandie et modernisée en 2022 © Radio France - Lucie THUILLET

D'autres bâtiments vont également être rénovés dans les années qui viennent comme la salle des fêtes et le théâtre ou la salle de concert le Normandy qui doit être modernisée et agrandie en 2022.

En revanche, dans le programme, la rénovation de la place de l'hotel de ville prévue par la municipalité précédente n'apparaît pas. "Nous avons des ajustements à faire sur des projets comme la rue piétonne ou la place De Gaulle et notamment une concertation des habitants. Et puis aussi sur la question des mobilités, de la place des vélos et des piétons", explique la nouvelle maire de Saint-Lô Emmanuelle Lejeune.

L'enjeu de la visite est notamment financier. Le gouvernement a ajouté un milliard d’euros cet été à la dotation de soutien à l’investissement local.