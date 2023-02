Action coup de poing de la CGT Énergies sur le poste gaz de Saint-Chamond

Des Savoyards de la branche hydraulique, des agents Engie ou Enedis venus de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Drôme, de l'Ardèche, d'autres de RTE de Haute-Loire ou de la Loire mais aussi de l'Isère et du Rhône... L'ancienne grande famille du temps d'EDF-GDF en quelque sorte avec des représentants de tout Auvergne-Rhône-Alpes. Ils étaient ainsi plus d'une centaine ce mardi 28 février dans la cour de l'ancienne usine à gaz de Saint-Chamond, à l'entrée de la commune, dans le quartier Saint-Julien.

Et c'est en se cachant sous une grande bâche bleue qu'ils ont accompagné les agents de GRT intervenant à l'intérieur du local, ceux qui ont ouvert deux coffrets pour déconnecter le "poste transport gaz" de Saint-Chamond. "C'est pour couvrir nos collègues", explique un syndicaliste.

"On reprend la main sur l'outil de travail. C'est symbolique pour montrer que nous savons où sont les points stratégiques de l'énergie, commente un agent de GRDF. "On met le poste dans le noir. On repasse le poste en local pour montrer que ça n'a pas d'impact", explique un syndicaliste. Car le site est piloté et surveillé à distance, la déconnection fait plus qu'un indicateur.

"C'est pour une action similaire que des agents se retrouvent devant le tribunal aujourd'hui. Nous dénonçons la criminalisation de l'action syndicale. On ne coupe rien, on enlève juste les piles de la télécommande", renchérit un délégué.

Ce mardi quatre anciens salariés de RTE se retrouvent devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils doivent répondre d'interventions frauduleuses sur le réseau électrique l'été dernier.

Un risque de coupure ?

Reste que ce calendrier judiciaire rencontre aussi celui de la contestation de la réforme des retraites. "Oui on met la pression, oui on pourrait réduire les débits, on peut couper d'ici toute la distribution de la Loire et de la Haute-loire en gaz", assure un membre du bureau syndical du CGT Energie 42. Une menace de coupure ? "Oui, on nous y pousse. Ça fait cinq fois que nous manifestons de façon paisible. On ne peut pas rester dans le symbolique, il faut qu'on avance".

Pour l'instant, certains des grévistes ont prévu de se relayer sur place. Ils attendent la venue ce jeudi 2 mars dans la Loire du secrétaire général de la CGT. Philippe Martinez doit venir participer à un débat sur les retraites avec six autres représentants de l'intersyndicale. Certains souhaiteraient même tenir cette sorte de piquet de grève jusqu'au 7 mars, prochaine journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.