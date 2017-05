Action surprise des salariés de Yara à Pardies à Alicante, en Espagne

Vingt-cinq salariés de l'usine Yara de Pardies viennent d'arriver à Alicante en Espagne où ils veulent s'inviter à un comité européen du groupe norvégien. Ils sont partis mardi soir en bus du Béarn, et espèrent rencontrer le PDG de Yara International.

Une délégation de salariés de Yara à Pardies vient d'arriver à Alicante en Espagne ce mercredi matin vers 8h, après 750 kilomètres en bus depuis le Béarn. L'intersyndicale CGT - CFE-CGC - CFDT compte s'inviter à un comité européen qui rassemble des dirigeants de l'entreprise venue de partout en Europe (France, Belgique, Italie, Allemagne, Finlande, Suède, Norvège etc). Ils espèrent rencontrer le PDG de Yara International Svein Tore Holsether.

Les salariés de Yara de Pardies ont fait 8h de bus pour se rendre à Alicante © Radio France - Axelle Labbé

Ils sont partis hier soir à 20h du Béarn © Radio France - Axelle Labbé

La fermeture de l'usine béarnaise a été annoncée début mars en comité central d’entreprise à Paris. 86 personnes travaillent sur ce site de Pardies. L'usine vendait de la vapeur à Celanèse, qui a fermé en 2009. Depuis, la Sobegi de Mourenx s'est mise à racheter l'énergie transportée par un réseau vapeur construit spécialement, un long tuyau de plus de 2 kilomètres. Dès l'annonce de la fermeture, les salariés se sont mis en grève. Ils ont ensuite repris le travail, puis ils ont, de nouveau, bloqué en partie l'usine pour obtenir une prime de 600 euros brut par mois, jusqu'à l'année prochaine.

Un drame aussi pour la commune

En 20 ans, Pardies a perdu 200 habitants. Des jeunes qui partent faute de travail, des familles qui déménagent après la fermeture d'une usine. C'est comme ça depuis le début des années 90 et la fermeture de Péchiney. Et depuis, cela continue, les friches se multiplient dans la rue des usines, et les maisons se vident. Même chose pour les commerces, il n'y a plus qu'un restaurant, plus de boucher, plus de boulanger, plus de tabac le seul café n'est presque jamais ouvert.

Un comité de suivi, mais toujours pas de repreneur

Le comité de suivi de l'usine s'est réuni mi-mai en préfecture à Pau. Les 86 salariés espèrent toujours qu'un repreneur se manifeste avant la fermeture du site, prévue à l'automne 2018. La loi Florange oblige d'ailleurs le groupe norvégien à rechercher un repreneur. Yara a évoqué au cours de cette réunion six entreprises qui pourraient potentiellement être intéressées, mais il n'y a toujours rien de concret.

La prochaine réunion du comité de suivi est prévue mi-juilllet.