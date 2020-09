Activ'Berry fait la promotion du Berry sur les réseaux sociaux

Créé en 2018, Activ'Berry est un réseau professionnel qui regroupe des Berrichons « expatriés » qui revêtent le rôle d'ambassadeurs de leur territoire auprès des acteurs économiques qu'ils côtoient. Quatre rencontres annuelles, dont une organisée en Berry, permettent aux membres de l'association de se rencontrer et d'échanger à chaque fois autour du témoignage d'un chef d'entreprise.

Des clips pour vanter l'attractvité du Berry

Mais la pandémie de Covid 19 est venue enrayer ce processus en empêchant la tenue de ces rencontres depuis le début de l'année. « Afin de continuer sur notre lancée de soutien à l'attractivité du Cher et de l'Indre, nous avons eu l'idée de réaliser trois courts films et de les diffuser largement auprès d'un public citadin », explique Bénédicte de Lavenne, président d' Activ'Berry. Si elle exerce à Paris, cette avocate revient chaque week-end dans sa maison près de Sancerre.

Capter l'attention des chefs d'entreprises des grandes métropoles

L'initiative a reçu le soutien de différents partenaires : BGE Indre et BGE Cher, le Crédit agricole du Centre Val de loire, le groupe RBH et la JCE (Jeune chambre économique) de Châteauroux. Réalisés par Xavier Gasselin et Coralie Ballerat de l'agence Élément Audiovisuel, ces trois clips promotionnels de 20 secondes sont en ligne jusqu'au 15 septembre sur Facebook, Twitter, Linkedin et Instagram. Ils visent à capter l'attention de cadres et de chefs d'entreprises qui travaillent dans des grandes métropoles, et en particulier en région parisienne, en mettant en avant les atouts du Berry, un Berry proche, moderne et connecté, où il fait bon vivre. « Ces clips sont conçus comme des produits d'appel vers nos réseaux sociaux où nous reroutons tout ce qui a trait à l'actualité économique de l'Indre et du Cher, précise Bénédicte de Lavenne. Même s'il y a une envie chez les cadres et les chefs d'entreprise de quitter les grandes métropoles, il existe aussi un frein psychologique important qu'il faut lever. »