Activité en forte hausse pour la Banque Alimentaire du Pays Basque depuis le déconfinement

En cette période de rentrée, la Banque alimentaire du Pays Basque s'est réunie en assemblée générale. L'année est particulière pour l'association : d'abord parce qu'elle a déménagé en février dernier dans ses nouveaux locaux près d'Ametzondo à Bayonne (avec enfin des chambres froides pour stocker la nourriture) mais aussi et surtout parce que le coronavirus et le confinement sont passés par là. La crise socio-économique qui en découle se ressent fortement au niveau de l'activité de la Banque Alimentaire du Pays Basque.

Activité en forte augmentation

"D'avril à juillet, on est sur la base de +12% par rapport à la moyenne de 2019" explique Philippe Bonnenfant, président de la Banque Alimentaire du Pays Basque. La hausse est d'autant plus importante depuis le déconfinement avec 25% d'activité en plus en juin/juillet et la demande ne va pas faiblir dans les mois à venir. L'association se dit prête à y faire face grâce notamment à l'aide de 50 000€ de l'Etat et des collectivités territoriales. Cette somme va lui permettre d'acheter directement de la nourriture et des produits d'hygiène pour répondre aux besoins urgents des plus précaires, chose rarissime depuis la création de la Banque Alimentaire du Pays Basque en 1987.

Collecte annuelle

Pour faire face à cette augmentation, l'association a pu s'appuyer sur de nombreuses entreprises mécènes du Pays Basque et du sud des Landes. Mais la collecte annuelle à l'entrée des supermarchés est la principale rentrée de denrées. Elle représente 10% des stocks. Celle de cette année revêtira donc une importance particulière les 27 et 28 novrembre prochain.

La Banque Alimentaire du Pays Basque recherche une vingtaine de nouveaux bénévoles © Radio France - Jacques Pons

Besoin de bénévoles

Si les volontaires ont répondu présents pendant le confinement pour pallier l'absence des bénévoles retraités obligés de rester chez eux, la Banque Alimentaire du Pays Basque lance aujourd'hui un appel pour trouver une vingtaine de nouveaux membres. Elle compte actuellement trois salariés et 162 bénévoles mais "il y a un turn-over important de l'ordre de 20% chaque année" explique son président, Philippe Bonnenfant.

Philippe Bonnenfant, président de la Banque Alimentaire du Pays Basque, invité de France Bleu Pays Basque ce lundi 7 septembre Copier

La Banque Alimentaire du Pays Basque en chiffres