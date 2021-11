Adam : le n°1 de l'emballage bois pour le monde du vin revendique une démarche sociale et environnementale

Adam fabrique les caisses et les coffrets qui abritent les bouteilles des plus grands châteaux du bordelais. La production a été lancée sur les quais de Bordeaux en 1880 et relocalisée à Sainte-Hélène dans le Médoc en 2015. Adam c'est désormais une usine de 9.000 mètres carrés où 65 salariés transforment des billes de bois en caissettes d'emballage.

15.000 tonnes de troncs d'arbres sont passés dans les machines de l'entreprise l'an passé. Premiers clients d'Adam : le vignoble du bordelais qui représente 50 % de son chiffre d'affaire (9 millions d'euros en 2020).

L'entreprise a connu quelques remous l'an passé pendant la crise sanitaire mais elle s'en est plutôt bien sortie. Sa principale difficulté aujourd'hui : trouver du bois sur un marché de plus en plus tendu avec des prix à la hausse de 40 %. Mais Adam se refuse d'aller chercher son bois aux 4 coins du monde. L'entreprise mise sur les circuit-courts. Cela fait parti de sa stratégie RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale). 80 % de sa matière première provient d'un rayon de 400 kilomètres autour de Sainte-Hélène, du bois qui vient majoritairement du massif des Landes de Gascogne, un peu du Pays Basque espagnol et des Deux-Sèvres.

Adam se veut éco-responsable mais elle est également engagée dans une démarche sociale : les salariés sont associés à la gouvernance et un tiers des bénéfices leurs sont reversés sous forme de participation. Dernier projet en date du patron, Jean-Charles Rinn : la création d'un fond de dotation actionnaire pour la redistribution des profits.