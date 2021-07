Adélaïde et son épicerie de vrac ambulante à Loudun

Adélaïde est originaire de Gatin et s'est installée à Saint-Laon avec sa petite famille en 2015. A l'époque, elle est préparatrice de commandes en grande surface. C'est la qu'elle prend conscience de la quantité d'emballage superflue qui remplit les poubelles des hypers marchés. Elle est déjà sensible à l'environnement puisqu'elle fait son propre potager et ses propres conserves. Elle fait donc ce qu'elle peut à son échelle pour mieux consommer.

Elle se demande alors comment limiter l'utilisation de plastique et d'emballage pour les aliments ? Le projet d'épicerie en vrac ambulante prend forme. Autour de Loudun, il n'y a pas de commerces en vrac de produits locaux, il faut rouler plusieurs kilomètres pour trouver le premier magasin. Elle se pose donc la question de ce qu'elle pourrait faire sur le territoire Loudunais et quelles productions locales ont besoin d'être reconnues.

C'est donc une prise de conscience environnementale qui est à l'origine de sa reconversion. Elle veut transmettre un message : il existe des alternatives aux supermarchés et à l'emballage, et chacun peut agir à son niveau.

Adélaïde murit sa réflexion, elle fait des recherches, se documente. Et elle tombe sur le site Réseau Vrac qui encadre toute la réglementation de ce type d'activité et accompagne les porteurs de projets. En 2020, elle se rend au salon du vrac à Paris, et c'est la qu'elle rencontre une vraie communauté qui partage les mêmes problématiques. Cela lui donne encore plus de motivation et des idées concrètes pour limiter les déchets et consommer local.

Aujourd'hui il ne lui manque plus que le véhicule pour lancer son activité. Elle à récupéré un camion d'occasion qu'elle à confié à un garage pour réaliser l'ouverture et en faire un commerce ambulant. Elle à déjà démarché les mairies pour obtenir des emplacements sur les places de marchés. Elle adhère également au site Je Consomme Loudunais, crée au moment du confinement afin de centraliser tout ce qui est commerçants et producteurs de la région pour les particuliers.

Actuellement Adelaïde à lancé une campagne de financement participatif sur le site www.zeste.coop/fr pour lui permettre d'aménager son camion et d'acheter des contenants. Vous pouvez participer jusqu'au 5 Septembre et vous retrouvez toutes les informations sur sa page Facebook En Vrac Epicerie.