Adéquation entre offre et demande d'emplois, foncier : les nouveaux défis du plan France relance en Isère

Un peu plus d'un an après la mise en place du plan de relance, le Comité départemental de relance qui s'est tenu vendredi en préfecture de l'Isère, a mis l'accent sur quelques freins à une relance économique encore plus forte : la formation des demandeurs d'emplois et les problèmes de fonciers

Après une nouvelle réunion du Comité départemental de relance - instance qui regroupe tous les acteurs locaux du plan de relance - Laurent Prevost, préfet de l'Isère, a fait un point de situation ce vendredi. Engagé depuis un peu plus d'un an le plan France relance a permis selon lui d'injecter près de 1 milliard d'euros dans l'économie iséroise à travers les différents dispositifs des trois grands axes du plan : compétitivité, transition écologique et cohésion sociale. Mais alors que le plan de soutien à l'économie puis le plan de relance permettent d'avoir en cette fin 2021 une situation économique plutôt bonne en Isère, avec notamment un taux de chômage de 6,6%, au plus bas depuis 10 ans, il reste des freins qui empêchent de faire encore mieux.

L'éternel sujet de l'adéquation entre demande et offre d'emplois

L'un d'eux en Isère serait l'adéquation - ou plutôt l'inadéquation - entre les 13 000 offres en souffrance chez Pôle emploi d'un côté et les 55 000 chômeurs de catégorie A (sans aucune activité) de l'autre. Le sujet est loin d'être nouveau mais il serait aujourd'hui un problème plus important que la conjoncture économique dans la perspective d'un retour à l'emploi et d'un développement économique accru. Alors France relance va remettre l'ouvrage sur le métier promet Laurent Prévost, avec "le plan d'action national lancé par le premier ministre, qui vise à réduire les tensions autour de l'offre d'emploi par les entreprises, par les associations, par les établissements hospitaliers, médico sociaux". "On a besoin, explique le préfet de l'Isère, de continuer à travailler sur la question de l'employabilité d'un certain nombre de personnes, quelquefois très éloignées de l'emploi. On a besoin de travailler sur les compétences et on a besoin évidemment de travailler avec les filières économiques sur leurs besoins pour les années qui viennent. Qu'elles sachent identifier de manière collective les métiers qui vont se développer et les filières de formation qu'on a besoin de mettre en place et qui demandent un peu de temps pour leur bonne mise en œuvre".

De leur côté les employeurs des secteurs les plus en tension (banque et assurance, industrie, hôtellerie-restauration, et de plus en plus la santé, le commerce, le BTP...) sont invités à revoir leurs accords de branche "qui prévoient parfois encore des minimas salariaux inférieurs au smic". Pôle emploi lui, multiplie les découvertes de métiers - qui ont pour certains bien changés - les stratégies visant à promouvoir les aptitudes avant les compétences, et accentue son travail "de dentelle", de plus en plus au cas par cas, en matière de formation professionnel des demandeurs d'emplois.

Un foncier qui se fait rare... et à partager

Autre grand problème identifié par le Comité départemental de relance en Isère : les problèmes de foncier. De plus en plus de communes disent avoir des demandes d'installation mais ne pas pouvoir les satisfaire. Il est vrai qu'en la matière l'heure n'est plus au n'importe quoi, n'import où mais à la "sobriété foncière". D'où un volet de reconversion des friches engagés par le plan France Relance, qui a déjà permis de co-financer en Isère des projets à hauteur de 3 millions d'euros sur 6 friches à Voiron, Grenoble, Echirolles, Pont-de-Chéruy, Vizille et Saint-Marcellin.

Pour Laurent Prevost une réflexion plus globale doit aussi s'engager sur cette question du foncier : "On a besoin d'une approche qui soit partagée, qui soit un peu dézoomée, si je puis dire, par rapport à la maille communale, voire intercommunale. On a besoin de réfléchir sans doute à la dimension Isère, voire avec les départements voisins. _On a sur la plaine Saint-Exupéry, par exemple, un travail qui est engagé en commun avec le préfet du Rhône et une mission d'inspection qui est en cours sur le développement de cette zone_. Donc, ça, c'est des travaux de prospective qu'il faut poursuivre. C'est un travail qu'on va conduire avec les collectivités pour d'abord vraiment recenser les ressources qui sont encore disponibles, les secteurs sur lequel il y a des difficultés et les aléas qu'on doit prendre en compte. Parce qu'il y a les entreprises mais il y a aussi besoin de produire du logement, il y a le foncier agricole et il y a les espaces naturels à protéger".

Savoir renoncer à une installation d'entreprise, peut-être au bénéfice du voisin ou d'un autre secteur du département. C'est l'idée générale... qui pourrait bien faire grincer quelques dents.