Adishatz rachète l’ancienne usine Adidas à St Vincent de Tyrosse

Adishatz, créée en 2002, ce sont des vêtements au style gascon revendiqué. Une marque qui a su faire sa place dans l’univers textile. L’entreprise continue à s’agrandir. Après s’être installée à Capbreton pour ses ateliers, Adishatz frappe un grand coup : elle rachète à St Vincent de Tyrosse le site abandonné d’Adidas : tout un symbole pour le petit poucet landais, comme le définit lui-même le directeur de l’entreprise.

C’est une histoire qui nous tient à cœur tant est encore imprégné l’inconscient collectif de la mode chaussures de cette partie des Landes

En plus, entre « Adishatz » et « Adidas », on entend bien une ressemblance, un rapporchement. D’ailleurs, Jean-Luc Lagrave, le directeur de la marque landaise rappelle que pour la petite histoire, le terme gascon a une signification en dialecte germanique : Äddi Schatz veut dire adieu chérie.

Jusqu’aux années 1990, l’usine Adidas de Tyrosse employait près de 500 personnes, jusqu’à sa fermeture. Le bâtiment est resté depuis de nombreuses années à l’arrêt. La municipalité dans le cadre d’une réhabilitation a demandé à l’entreprise Adishatz si elle était intéressée…l’équipe dirigeante qui cherchait justement un espace pour une intégration en atelier tout en un a saisi l’opportunité.

Nous avons pour objectif désormais de travailler en atelier total intégré de prêt à porter et de sportswear sur ce site, avec bureau d’études design, atelier de confection, atelier de sérigraphie et atelier de broderie.

Avec ce rachat, Adishatz compte gérer désormais un projet complet : une fabrication globale. C’est une consolidation d’un outil unique dans les Landes, et au niveau national, constate le directeur, peu d’exemples similaires existent. Une annonce faite ce 1er avril à FBG.

