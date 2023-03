Adopt Parfums s'implante à Château-Renard : "Nous allons investir 15 millions d'euros sur 5 ans"

C'est une très bonne nouvelle pour le bassin économique du Montargois : la société Adopt Parfums, basée en Gironde, va créer une unité de production à Château-Renard, sur l'ancien site de l'usine pharmaceutique Pierre Fabre qui a fermé il y a 2 ans . Adopt Parfums, qui connaît une très forte croissance de son activité, compte faire de Château-Renard son principal site de production pour ses parfums vendus à petits prix. Avec à la clé, 15 millions d'euros d'investissement et la création d'une centaine d'emplois d'ici la fin 2024, dont une cinquantaine dès cette année. Entretien avec Frédéric Stoeckel, le PDG d'Adopt Parfums.

Avec la création de ce nouveau site, Adopt Parfums est en quelque sorte à un tournant de son histoire...

Effectivement. L'entreprise est née en 1986 et s'appelait alors "Réserve Naturelle". En 2015, elle a été rachetée par le fonds d'investissement NextStage, avec un nouveau concept : proposer des parfums de très grande qualité, conçus avec de grands maîtres parfumeurs et de grands nez, fabriqués en France, mais en les vendant à des prix accessibles, parce que nous n'avons pas d'égérie ni de packaging de luxe. Le concept fonctionne très bien, la marque a une notoriété de plus en plus forte, et les ventes ont littéralement explosé depuis 4 ans : nous sommes passés de 2 millions de flacons vendus en 2019 à 10 millions de flacons l'an passé, avec une croissance de notre chiffre d'affaires de près de 40% en 2022.

Frédéric Stoeckel, le PDG d'Adopt Parfums - Sébastien Borda - DR

Le site de Château-Renard a donc pour but d'accompagner ce développement ?

Tout à fait, parce que notre usine historique de Cestas, en Gironde, est arrivée à saturation. L'an passé, nous avons dû produire 3 millions de flacons en sous-traitance, ce qui évidemment ne peut pas être satisfaisant à terme. Demain, à Château-Renard, nous aurons une capacité de production pouvant aller jusqu'à 50 millions de flacons en 2028, et nous aurons ainsi la maîtrise de 100% de notre production, sur un site industriel de très grande qualité. Château-Renard récupèrera d'ailleurs toute l'activité parfums, et nous allons spécialiser le site de Cestas pour notre gamme de shampoings et de gels douche.

Pourquoi s'implanter précisément à Château-Renard ?

Château-Renard cochait pas mal de cases ! D'abord, nous avons été accueillis à bras ouverts par les élus. Ensuite, il s'agit d'un site en friche, qui nécessite un redémarrage, mais pas une construction ex nihilo. De plus, c'est situé dans la Cosmetic Valley, où nous avons beaucoup de prestataires présents et où la main d'œuvre est qualifiée, et tout près de notre site logistique en région parisienne, à une cinquantaine de kilomètres, ce qui, au final, rend l'activité très simplifiée.

La production de parfums débutera à l'automne sur le nouveau site Adopt Parfums à Château-Renard © Radio France - François Guéroult

Quand commencera la production, et avec quel effectif ?

On vient tout juste de prendre possession du site, il y a évidemment des travaux à faire puisque c'était un site qui fabriquait des crèmes blanches et qu'il faut transformer pour la production de parfums, avec donc l'utilisation d'alcool. Nous avons prévu d'investir 15 millions d'euros sur 5 ans. En mai arriveront les premières machines nous permettant de commencer à embouteiller nos flacons, la production de parfum en tant que telle débutera en octobre ou novembre. Nous prévoyons 50 collaborateurs sur le site d'ici la fin de l'année, 100 à 150 fin 2024.

On peut parler d'un changement de dimension pour Adopt Parfums avec ce nouveau site ?

Ah complètement ! C'est un vrai changement de dimension pour l'entreprise, c'est prendre possession d'un véritable site industriel, il y a 35 000 mètres carrés de terrain, une usine qui fait 5 500 mètres carrés, un espace magasin-logistique qui fait 3 500 mètres carrés, c'est un très bel outil qui va nous permettre de prendre en charge une production de très grande qualité, et à grande échelle. A l'avenir, on peut même imaginer qu'on pourra utiliser cette usine pour fabriquer des parfums à façon pour d'autres sociétés, pourquoi pas ?