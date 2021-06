ADP : 700 manifestants bloquent le Terminal 2E à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle

Quelques perturbations à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ce matin. Près de 700 manifestants (selon les syndicats) ont bloqué l'accès à l'embarquement du terminal 2E pendant plus de trois heures. Ils réclament le retrait du projet PACT (plan d'adaptation des contrats de travail). Le plan prévoit la baisse des salaires de tous les employés d'ADP.

"Ça fait des mois que la colère monte, le résultat est là aujourd'hui"

"L'embarquement a été très fortement perturbé, je sais que ce n'est jamais agréable pour les passagers, mais la seule responsable, c'est la direction d'ADP."À 11h30, l'accès à l'embarquement n'est plus bloqué. Mais la circulation devant les terminaux est ralentie car un cortège de manifestant défilent à pied jusqu'au siège du groupe quelques kilomètres plus loin. "Cela fait des mois qu'on alerte la direction sur la montée en pression et la colère des salariés, elle ne nous a pas écouté, le résultat est là aujourd'hui" affirme Frédérick Lecoq, délégué CGT ADP.

Les syndicats doivent rencontrer le patron du groupe Augustin de Romanet mardi 29 juin. L'Unsa a d'ores et déjà déposé un nouveau préavis de grève du 1er au 5 juillet.