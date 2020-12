Adquat Traiteur s'est adapté pour passer la crise

Comme de nombreux acteurs de l'évènementiel, Adquat Traiteur a eu du mal à exercer son métier en cette année particulière. Delphine Bourg et Alexandre Molesin ne sont pas laissés abattre pour autant et ils se sont adaptés afin de continuer à travailler et proposer des produits locaux et faits maison.

Une équipe qui fourmille d'idées

Vidéos en ligne ou recettes de cuisine, ils ont gardé le contact avec leurs clients tout en proposant leur cuisine par différents biais. Calendriers de l'avent , brunch, plateaux repas, foie gras, ou encore buche de noël, de nombreux produits sont proposés en vente à emporter. Alors que les repas de 100 personnes ne sont pas possible actuellement, Adquat Traiteur propose pour les fêtes des menus gastronomiques pour de très petits comités, sur mesure et accessibles à tous.

Plus d'informations sur la page Facebook d'Adquat Traiteur