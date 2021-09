Cordemais : Adrien Quatennens de la France Insoumise ne veut pas voir fermer la centrale électrique

Il y a un grand rassemblement devant la centrale électrique de Cordemais ce jeudi matin. Un rassemblement national pour la création d'un pôle public de l'énergie, à l'appel de la CGT. Pourquoi chez nous ? Parce que la centrale à charbon doit fermer au plus tard d'ici 5 ans et que le projet de reconversion baptisé Ecocombust, à partir de biomasse, a été abandonné cet été par EDF. L'avenir et donc très flou à la fois pour les 355 salariés de la centrale, les 390 qui travaillent pour des sous-traitants et pour toute la petite ville de Cordemais. "Je ne me résous pas à voir fermer la centrale alors qu'il y a ce projet Ecocombust", dit Adrien Quatennens, le coordinateur de la France Insoumise, invité de France Bleu Loire Océan, qui est à ce rassemblement.

La centrale de Cordemais est symbolique pour vous ? "Elle est symbolique parce qu'elle est vitale pour le réseau électrique de l'Ouest. Il y a eu les annonces de fermeture de toutes les centrales au charbon pour des raisons qu'on comprend : la nécessité de la transition écologique. Mais à Cordemais, les salariés ont développé un projet, Ecocombust, qui vise à remplacer le charbon par la biomasse. Mais, finalement, la direction d'EDF a annoncé l'abandon de ce projet et la fermeture de la centrale, confirmée par le gouvernement."

Au départ, la centrale devait cesser de fonctionner au charbon en 2022. Ce sera finalement 2026 a annoncé le gouvernement. Si c'est positif pour l'emploi, c'est négatif pour l'environnement. "Évidemment. Ça veut dire qu'on aura du 100% charbon jusqu'en 2026 et, ensuite, du 100% chômage. Alors que le projet Ecocombust permet la pérennité du site avec la conservation d'un certain nombre d'emplois. Et, surtout, c'est la démonstration du haut niveau d'expertise des salariés. On est là à la convergence de trois grands enjeux : énergétique notamment lors des pics de consommation, social compte tenu de la question de l'emploi et écologique. Et les salariés ont montré leur capacité à travailler à cette conversion".

Mais EDF a expliqué que, finalement, le projet n'était pas rentable, ce qui a entraîné son abandon. "C'est un argument qui n'est pas entendable quand on voit qu'EDF est capable de dépenser 16 milliards de plus que le montant initialement prévu pour l'EPR de Flamanville, avec les retards qu'on connait."

Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? La solution proposée par la CGT et la France Insoumise, c'est un "pôle public de l'énergie", une nationalisation d'EDF mais aussi d'Engie et de Total. "L'argument de la rentabilité ne peut pas fonctionner. Le principal défi, c'est la bifurcation écologique avec les salariés. C'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, on voit que l'argument de la rentabilité nous est constamment renvoyé à la figure et on a besoin de repasser EDF, GDF, etc en 100% public qui maitrise la chaîne de l'énergie d'un bout à l'autre".

Ça permettrait d'avoir des prix de l'énergie plus maîtrisés, qui n'augmentent pas comme c'est le cas ces derniers mois pour le gaz, l'électricité et le carburant ? "Évidemment ! On vient de voir que le gaz a encore augmenté de 10% il y a quelques semaines. Depuis qu'on a ouvert à la concurrence - alors qu'on nous promettrait que ça ferait baisser les prix - la facture de gaz a augmenté de 80% et celle d'électricité de 60%. Donc, oui, l'argument de l'ouverture à la concurrence n'est pas à la hauteur des enjeux et notamment celui de la maitrise des prix".

À propos de cette hausse des prix, le gouvernement vient d'annoncer un chèque énergie supplémentaire de 100 euros pour les foyers les plus modestes, près de 6 millions, c'est suffisant ? "C'est toujours bon à prendre. Mais tout ce que je vois, c'est que dans le pays on est face à une urgence sociale extrêmement grave. Raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon a fait la proposition d'une grande loi d'urgence sociale qui permettrait notamment de bloquer les prix des produits de première nécessité et d'augmenter le Smic".