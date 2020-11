Aénonautique : 1150 postes menacés chez AKKA technologies à Blagnac

La roue infernale n'en finit plus de tourner contre la filière aéronautique toulousaine. Après les sous traitants d'Airbus, c'est la société de services d'ingénierie aéronautique Akka Technologies qui subit la crise économique. 1150 postes sont menacés sur les 2200 du site de Blagnac. L'entreprise estime que son chiffre d'affaires dans le secteur aéronautique a baissé de 38% par rapport à 2019.

Chez AKKA, les missions se sont terminées, annulées les unes après les autres, avec également de nombreuses ruptures de périodes d'essai. Franck Laborderie, secrétaire général CGT Akka parle de licenciement économiques déguisés : " Se retrouver avec des centaines de salariés sans mission, avec des ruptures de période d'essai du jour au lendemain sans aucun évaluation alors qu'on connait très bien le contexte économique... Faut pas nous prendre pour des lapins de six semaines".

Résultat : dès le premier confinement, l'équipe s'est retrouvée avec 50% d'effectifs en moins.

On en a gros sur la patate, mais demain nous serons prêt à écouter la direction"

Syndicats et direction se réunissent jeudi 5 novembre au matin pour tenter de trouver un accord, notamment sur l'activité partielle de longue durée (APLD). "On en a gros sur la patate. Il y a l'aspect psychologique à gérer du reconfinement. Les salariés vont mal et n'ont aucune idée de ce à quoi ressemblera leur avenir. Mais demain nous serons prêts à écouter la direction pour aboutir à un accord. Sans suppression de poste et sans baisse de salaire."

Un rendez-vous qui était fixé à une condition pour les syndicats : que les départs forcés soient gelés. Ce que la direction d'AKKA a accepté.