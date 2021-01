Aéronautique : chez Akka, l'intersyndicale veut ouvrir le dialogue avec la direction sur le plan social

Le 28 décembre, le groupe Akka annonçait vouloir supprimer 900 postes en France sur les 7.600 existants. Deux semaines plus tard, les syndicats montent au créneau face à une direction "sourde (...) qui se pose en victime de la crise actuelle".

Une journée de mobilisation à Blagnac le 21 janvier

L'intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, UNSA) réclame de pouvoir discuter des outils mis en place dans d'autres plans sociaux, notamment chez Airbus et qui permettent de limiter la casse et les départs contraints : plan de départs volontaires et activité partielle de longue durée (APLD) en tête. Dans un communiqué publié ce 11 janvier, ils demandent la suspension du projet de restructuration et l’ouverture de négociations loyales "pour étudier les solutions qui permettraient d’éviter un plan social". Nous attendons aussi des pouvoirs publics qu’ils soutiennent les salariés des sociétés d’ingénierie sous-traitantes de l’aéronautique.

Le patron de la filiale française d'Akka expliquait que sur le troisième trimestre 2020, Akka avait perdu 50% de son chiffre d'affaires avec l'aéronautique", avec des perspectives similaires pour 2021.

L'intersyndicale annonce une journée de mobilisation devant le site de Blagnac Andromède le jeudi 21 janvier