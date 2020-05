Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, était l'invité de France Bleu ce mercredi matin. Selon lui, la France mais surtout l'Europe, a un mois pour sauver la filière en grande difficulté à cause du Covid-19.

Airbus en crise : "On a un mois" pour sauver la filière dit le président de la CCI Occitanie

Quand va-t-on sauver la filière aéronautique ? Il y a urgence dit Alain Di Crescenzo ce mercredi matin sur France Bleu. Le président de la CCI (Chambre de commerce et d'industrie) d'Occitanie estime que des mesures doivent être prises très rapidement pour sauver la filière en grande difficulté depuis le début du confinement. Le patron d'Airbus estime que l'existence même de son entreprise est menacée.

"Veut-on encore fabriquer des avions chez nous ? Veut-on sauver la filière ? " - Alain Di Crescenzo

Après les discours, il faut des actes dit Alain Di Crescenzo qui espère des aides massives européennes dans les prochaines semaines.

Depuis le début du confinement, l'activité des sous-traitants aéronautique de la région a baissé de 50%, elle devrait baisser d'un tiers l'année prochaine et d'un quart en 2022 selon le président de la CCI Occitanie. "On peut avoir jusqu'à 50% de baisse d'emplois directs", précise Alain Di Crescenzo. 50 000 emplois directs et indirects pourraient être menacés en Occitanie. L’aéronautique fait vivre 90 000 salariés dans la région.

" Quand vous regardez les montants en jeu c'est forcément au niveau national et européen que ça se joue" - Alain Di Crescenzo

La semaine dernière, les élus toulousains ont réclamé un "Plan Marshall" de l’aéronautique. Joseph Carles , le maire de Blagnac, berceau d’Airbus qui fait travailler 40.000 salariés sur sa commune, réclame : "des investissements publics massifs de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, de l’ensemble de l’Europe. »