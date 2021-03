Aéronautique en Haute-Garonne : 10% des emplois perdus en 2020

C'est sans compter les derniers plans sociaux qui ne sont pas encore finalisés. La filière aéronautique en Haute-Garonne a perdu près de 10% de ses effectifs salariés et 33% de son chiffre d'affaires l'année dernière, d'après la Chambre de commerce et d'industrie et la Banque de France.

2021, profits et emplois en baisse aussi

L'Occitanie est la région de France la plus touchée au niveau industriel, avec un recul de 16% du chiffre d'affaires des entreprises. Sans surprise, les contrats en intérim ont sauté les premiers.

En 2021, d'après les prévisions de la CCI, les chiffres d'affaires et les emplois devraient encore reculer malgré des perspectives industrielles en rebond.

La reprise du secteur dépendra de la reprise du trafic aérien et de la solvabilité des compagnies aériennes" - Stéphane Latouche, directeur de la Banque de France Occitanie

En 2021, plusieurs grands groupes bouclent leurs plans sociaux. En février, les syndicats de Latécoère ont négocié 246 postes en moins. Chez Akka, la direction parle de 750 suppressions de poste à Toulouse. Airbus en revanche ne licenciera pas.