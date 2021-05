Aéronautique : en pleine crise, le projet Tarmaq attire de nouveaux partenaires à Mérignac

Le projet Tarmaq verra bien le jour à Mérignac! En dépit du séisme économique qui vient de secouer le secteur de l'aéronautique, ce projet de cité des savoirs aéronautiques sortira bien de terre en 2023, et aura même plus de partenaires que prévu. Explications.

La région Nouvelle Aquitaine, la ville de Mérignac, Bordeaux Métropole et l'aérocampus l'ont confirmé ce mardi: non seulement le projet Tarmaq verra bien le jour à Mérignac, mais il aura encore plus de partenaires que prévu. En dépit de la crise économique très forte que traverse le secteur, l'armée de l'air et le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) annoncent leur ralliement au projet. Le général Philippe Lavigne, chef d'Etat-major de l'Armée de l'Air, et Eric Trappier, le président du GIFAS et PDG de Dassault Aviation, étaient présents à Mérignac ce mardi pour la signature d'une convention de partenariat.

Un parc hybride

Ce parc de 10 hectares doit sortir de terre à côté de l'aéroport de Mérignac. Le site a déjà été choisi. Il regroupera au même endroit un pôle de formation aux métiers de l'aéronautique, un pôle recherche et innovation et un pôle muséographique. Une quarantaine d'entreprises comme Airbus, Dassault ou Thalès ont déjà annoncé leur participation dans ce projet qui coûtera à terme 70 millions, et qui sera co-financé par les collectivités.

Un projet encore plus étoffé malgré la crise

Ce projet Tarmaq, annoncé en 2018, devait à l'origine débuter cette année avec la pose de la première pierre. Mais la crise sanitaire est évidemment passée par là. Les travaux auront 2 ans de retard et commenceront si tout va bien en 2023. Mais c'est bien là la seule conséquence de la crise. Pour le reste, aucune entreprise ne s'est désengagée. "Au contraire même, de nouveaux acteurs nous ont rejoints ces derniers mois" se réjouit Jérôme Darsouze, le directeur général de Tarmaq. Pourquoi cet élan malgré la crise? "Et bien justement grâce à cette crise toutes les entreprises de l'aéronautique ont un besoin impérieux de se relancer et de trouver de nouvelles filières" explique Jérôme Darsouze. Et c'est là qu'entre en jeu la partie recherche de Tarmaq, mais aussi la partie formation puisqu'il faut dès à présent préparer ces nouvelles filières (comme le recyclage des avions ou l'avion dé-carboné) et former les jeunes à ces nouveaux métiers.

Enfin le dernier atout de Tarmaq qui a aussi convaincu beaucoup de partenaires, c'est sa partie muséographique et ouverture au public. En pleine période d'aérobashing politique, le monde de l'aéronautique espère ainsi redorer son blason et communiquer non plus sur ses performances toujours plus incroyables mais vraies, mais désormais sur ses efforts pour réduire son bilan carbone.

L'aérobashing est à la mode chez les politiques, mais je suis persuadé que l'avion fait toujours rêver les jeunes - Jérôme Darsouze