Aéronautique : "C'est la reprise, les hangars sont pleins" chez un sous-traitant à Bordeaux

Le Sommet de l'aéronautique et du spatial organisé lundi au palais de la Bourse par Bordeaux Métropole et La Tribune.

Premier signe qui ne trompe pas, le bruit des moteurs. Pendant le Covid, "on n'entendait plus que le chant des oiseaux à Mérignac", raconte François Baffou, le directeur général de Bordeaux Technowest, la seule technopole dans l'aéronautique, le spatial et la défense de France. "Cette pépinière de start-up n'est pas à Toulouse mais à Bordeaux ! Et on voit les avions redécoller, ce qui nous rassure." Le trafic reprend également des couleurs à l'aéroport avec l'inauguration récente d'un nouveau hall d'embarquement.

"On a des éléments de la fusée Ariane 6 qui sont fabriqués dans les établissements girondins d'ArianeGroup et qui rejoindront la Guyane via le port de Grattequina à Blanquefort"

"L'impact de la crise a été un peu moindre en Nouvelle-Aquitaine car Thalès, ArianeGroup et Dassault ont des activités militaires qui ont été soutenues par l'Etat", affirme Eric Giraud, le directeur général d'Aérospace Valley qui rassemble 800 entreprises du Sud-Ouest. L'avionneur Dassault voit "ses carnets de commandes se remplir avec ses ventes de Rafales", explique Jérôme Darsouze, le président de Tarmaq, la future cité des savoirs de l'aéronautique qui verra le jour au cœur du futur aéroparc de Mérignac.

"L'activité militaire nous a aidé à passer le plus fort de la crise"

Entreprise sous-traitante de l'aéronautique civil et militaire, Sabena Technics emploie 900 salariés à Mérignac. "On ne peut pas dire que la crise est derrière nous mais l'activité reprend, les vols reprennent", se félicite François Doré, directeur général adjoint de la société de maintenance. Dès l'année prochaine, on va repasser à une proportion de 10 % d'apprentis au sein de notre effectif. La métropole bordelaise est clairement un des acteurs majeurs de l'aéronautique en France et voire même en Europe."

"Nous sommes dans une phase de reprise", confirme Gilles Fonblanc, le secrétaire général d'ArianeGroup. L'entreprise de lanceurs spatiaux n'est toutefois pas sortie de la crise puisqu'elle prévoit d'ici l'année prochaine la suppression de 600 postes, dont 250 en Gironde, "sans faire appel aux licenciements", assure le groupe.

"C'est nécessaire pour être compétitif dans une lutte commerciale acharnée que nous livrent aujourd'hui les Américains notamment dans le domaine du spatial et des vols commerciaux", assure Gilles Fonblanc, également président du BAAS, l'association Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial qui fédère les dirigeants de la filière.

"L'avion vert ? C'est pour après-demain"

Avec pour thème "L'aviation, acteur majeur de la transition écologique", le Salon aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole a également vanté l'arrivée de l'avion vert. "On prévoit la mise en service de l'avion décarbonée d'ici 2035 pour les moyens courriers avec des démonstrations dans le courant de la décennie", prévoit Anne Bondiou-Clergerie, responsable Recherche et Développement du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales.

Directeur d'Aérospace Valley, Eric Giraud estime que le premier avion vert pourrait sortir des bureaux d'études de "nos deux champions présents en Nouvelle-Aquitaine, Elixir installée à La Rochelle et VoltAero à Royan". Un avion à propulsion thermique et électrique de VoltAero a d'ailleurs survolé Bordeaux ce lundi dans le cadre du Forum Electric Road.