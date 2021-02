Aéronautique : à Hendaye, l'entreprise Echeverria abandonnée par Dassault d'ici 2023

L'entreprise basque Echeverria située à Hendaye accuse le coup. Cette société spécialisée dans l'usinage de précision notamment dans le domaine de l'aéronautique vient d'apprendre qu'elle ne sera plus sous-traitant pour le groupe Dassault en 2023, indique ce jeudi la direction de la société. Un coup dur pour cette entreprise d'une trentaine de salariés, en pleine crise du secteur aérien.

Plus de 50 ans avec Dassault

"On est profondément meurtris de savoir que Dassault va nous quitter, on s'en doutait parce qu'on nous l'avait pré-annoncé mais on finit pas d'avaler la pilule, regrette l'un des deux patrons de la société, Mikel Echeverria. Ça fait plus de 50 ans qu'on est avec Dassault, c'est un pilier et un fleuron de l'aéronautique"

Le contrat avec Dassault représente aujourd'hui 10% de l'activité du sous-traitant. "Il y a trois ans on s'est engagé sur plus de trois millions d'euros pour développer notre activité et justement développer le portefeuille de Dassault. On est passé de ne pas développer à finalement plus rien." ajoute Mikel Echeverria.

Mikel Echeverria, l'un des patrons de la société éponyme Copier

Echeverria continue cependant de sous-traiter pour Airbus ou encore Siemens. La société Echeverria travaille pour l'aéronautique mais aussi les secteurs de la défense, le nucléaire et le secteur médical.