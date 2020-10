Aéronautique : la direction veut supprimer 1.000 postes chez Thales AVS en France

La filiale de Thales spécialisée dans l'électronique des avions et des hélicoptères accuse une baisse de charge de 25% à cause de la crise sanitaire, estime la direction. Mais elle exclut des licenciements secs et négocie en ce moment avec les organisations syndicales.

L'inquiétude monte chez les salariés de Thales AVS, anciennement Thales Avionics. Cette filiale de Thales spécialisée dans l'électronique des avions et des hélicoptères emploie 4.000 personnes en France, dont 950 à Toulouse. Mais le groupe, plombé par la crise liée à l'épidémie de coronavirus et la baisse de ses ventes au premier semestre, a lancé des négociations avec les organisations syndicales pour "adapter l'emploi".

La direction a chiffré la baisse d'activité de Thales AVS à 25% depuis le début de la crise et veut se séparer de 25% de ses effectifs, soit 1.000 postes environ en France. Elle a donc "engagé une négociation" et veut faire "appel au volontariat des salariés concernés pour adapter l'emploi et éviter les licenciements", avait précisé la direction à l'AFP.

À Toulouse, l'activité de Thales AVS se répartit principalement entre de l’ingénierie, des programmes et des supports mais pas de production. Le reclassement des salariés privés d'activité devrait être facilité, estime Julien Klotz, délégué syndical CFDT sur le site de Thales AVS à Toulouse. "Ça pourra être de faire travailler des ingénieurs d'AVS pour d'autres entités du groupe, détaille-t-il. Ça a déjà commencé avec des salariés de chez nous à Toulouse qui travaillent pour Thalès Alenia Space ou pour d'autres entités du groupe Thales à Paris ou ailleurs. Et il peut y avoir aussi des départs à la retraite anticipée ou des mobilités internes ou externes".

"On va perdre des compétences", craint la CGT

Mais les syndicats négocient aussi un dispositif d'activité partielle de longue durée. Car pour Dominique Ferrachat, délégué central CGT et employé sur le site toulousain de Thales AVS, c'est le pire moment pour se séparer de centaines de salariés. "On va perdre de la compétence, craint-il. Et quand l'industrie aéronautique va redémarrer, même si on ne sait pas exactement quand, on sera en manque de compétences. Alors qu'on pense que c'est justement dans ces moments-là qu'il faut préparer l'aéronautique du futur comme l'avion vert".

À ce stade, on ne sait pas encore combien de postes sont menacés à Toulouse précisément. Les négociations vont encore se poursuivre au moins jusqu'à la fin novembre.