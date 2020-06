Aéronautique : la lettre d'élus d'Occitanie au patron d'Airbus pour le maintien de l'activité

Derrière la présidente de région Carole Delga et le président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc, une majorité d'élus d'Aveyron, du Tarn, d'Ariège, des Hautes-Pyrénées, du Gers, du Tarn-et-Garonne et même du Biterrois, de Nîmes et Alès... Bref partout dans la région où l'on trouve un pole industriel en lien avec l'aéronautique. Avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale et le Conseil économique social et environnemental d'Occitanie, ils demandent à Airbus de maintenir ses engagements dans la région.

Maintien du projet Lagardère

Dans ce courrier, les collectivités font le constat de la dureté de la crise mais ils enjoignent Guillaume Faury à ne pas changer de cap dans les chantiers lancés. Notamment pour la reconversion de l'usine de l'A380 à Blagnac en site de construction d'un nouvel A321 : _"Vous aviez annoncé en janvier 2020, l’installation sur le site Jean-Luc Lagardère d’une chaîne pour A321XLR, avion qui semble démontrer sa pertinence dans le contexte actuel (monocouloir, grande distance, transatlantique point à point).Nous comprenons, au regard du contexte, un certain décalage dans le temps de la mise en oeuvre effective de ce projet.Pour autant, il est très important que l'implantation de cette nouvelle chaîne de production soit bien confirmée et lancée au plus tôt."_

la filière représente 40% de l’emploi industrie, rappellent les élus.

Même attente de garantie pour la sous-traitance : "Nous sommes inquiets de l’ampleur des conséquences de la crise COVID 19 sur l’ensemble de la filière aéronautique en France et particulièrement en Occitanie où la filière représente 40% de l’emploi industriel." (...) Pour les collectivités il est important qu'Airbus montre qu'il ne lâche pas la "base industrielle aéronautique forte et durable sur la métropole toulousaine et en Occitanie" . Les communautés de communes, métropoles etc... demandent également au géant européen de rester présent financièrement dans les laboratoires ANITI et IRT qui travaillent à inventer l'avion du futur.

Une offre de coup de pouce

Les élus signataires se disent également prêts à faire leur part : "l’aéronautique (...) fait partie de l'ADN de notre région" écrivent-ils et proposent pour le site Lagardère d' "examiner attentivement avec vous les conditions d'accroissement de la compétitivité de ce site pour vous permettre de continuer à maintenir une base industrielle aéronautique forte et durable sur la métropole toulousaine et en Occitanie". Même offre de moyens pour financer la recherche sur l'avion de demain ou la faciliter.