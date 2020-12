Aéronautique : les salariés de Latelec en grève contre la fermeture de leur usine à Labège près de Toulouse

Les salariés de Latelec, filiale du groupe Latécoère refusent toujours la fermeture programmée de leur site de production de câblage à Labège au sud-est de Toulouse. Après deux mois de négociation du plan de restructuration et une première journée de gréve très suivie le 8 Octobre dernier, les salariés se mettent à nouveau en grève à l’appel de tous les syndicats contre la fermeture du site de production qui doit entrainer entre 130 et 160 licenciements.

Victime de la crise du Covid ?

Le groupe Latécoère annonçait le vendredi 25 septembre dernier la mise en place d’un plan de restructuration pour faire face à la crise sanitaire et du secteur aérien entraînant la suppression de 475 postes sur les 1504 que compte le groupe, pour adapter les effectifs « au volume d’activité et aux prévisions de lente reprise du trafic aérien » expliquait la direction de Latécoère.

Sur les sites français, un seul doit cesser son activité de production. Celui de Labège, spécialisé dans les câblages au sud-est de Toulouse, qui deviendrait un centre administratif. Une partie de la production est déjà partie à l’étranger, ce qui reste devrait être délocalisé dans les Landes ou au Maghreb.

130 à 160 licenciements

Des négociations sont en cours entre les partenaires sociaux et la direction de Latécoère depuis deux mois. Les représentants du personnel espéraient pouvoir réduire le nombre de licenciements en favorisant les départs volontaires et la mobilité interne au sein des services touchés et avoir recours à l’Activité partielle de longue durée. Mais après deux mois de négociations, les syndicats de Latelec constatent que « le processus de négociation ne produit aucun résultat probant. »

Les syndicats dénoncent la suppression de 130 postes et une cinquantaine de mutations proposées aux salariés vers les sites des Landes et de Montpellier.

Licenciements abusifs selon les syndicats

« La baisse de l’activité de câblage est liée à la crise sanitaire et aux cadences de nos principaux clients qui ont été réduites" reconnait le délégué CGT de Latelec Marc Laborde , mais pour lui la crise économique a bon dos, car l’effectif a déjà été réduit de moitié depuis Janvier, 400 salariés intérimaires ont été remerciés.

Pour les syndicats, l’usine ne doit pas fermer à cause de ce simple trou d’air que traverse le secteur aéronautique. « Les fondamentaux de l’entreprise sont sains , et sauf à considérer qu’il ne se produira plus jamais d’avion , le plan de la direction est un non-sens. » ajoute la CGT de Latelec.

Un piquet de grève sera mis en place dès 8 heures de jeudi 3 décembre devant le siège du 762 rue Max Planck à Labège.